كفو يطلق خدمة Essentials لصيانة السيارات بحسب الطلب

أعلن كفو CAFU عن إطلاق خدمة إجراءات الصيانة الأساسية للمركبات (CAFU Essentials) في إطار خطط لتوسيع نطاق خدماته.

وستوفر هذه الخدمة الجديدة ضمن العلامة التجارية لكفو خدمات الصيانة بحسب الطلب، مثل تغيير زيت المحرك، واستبدال البطارية والإطارات في كل من دبي والشارقة وعجمان.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخدمات عبر تطبيق كفو الذي يعد أول تطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتزويد السيارات بالوقود حسب الطلب.

وقال راشد الغرير، مؤسس كفو: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحن ملتزمون بلعب دور في بناء اقتصاد المستقبل الرقمي.

وأضاف “قمنا خلال العام الماضي بإطلاق كفو مع طموح الاستفادة من الابتكار في تحقيق الراحة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعدتهم على توفير الوقت وتمكينهم من الوصول إلى خدمات التزود بالوقود في مختلف أنحاء دبي والشارقة وعجمان، وانطلاقاً من كوننا رواداً في هذا المجال، يسعدنا الإعلان عن التوسع في خدماتنا التي يمكن الوصول إليها جميعاً من خلال تطبيق كفو، لتشمل صيانة السيارات بحسب الطلب”.

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وفي إطار هذه الجهود، وقع كفو اتفاقية شراكة مع إنجفيل إنتربرايز المحدودة ENGPHIL Enterprise LLC، أحد موزعي شركة إيما للزيوت المحدودة EMALU.

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وتعد شركة إيما للزيوت المحدودة مشروعاً مشتركاً لشركة إكسون موبيل ExxonMobil JV، وهي المسؤولة عن تسويق زيوت موبيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل أنطونيو الأسمر، مدير عام كفو، وجي في نير، الرئيس التنفيذي لشركة إنجفيل إنتربرايز، وذلك بحضور راشد الغرير مؤسس ورئيس مجلس إدارة كفو وهشام العمروسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل – مصر، ومدير عام الزيوت بإفريقيا والشرق الأوسط.

وقال راشد الغرير: استوحينا هذه الشراكة التي تهدف إلى استخدام زيوت إكسون للمحركات الرائدة عالمياً، من الحاجة إلى إنشاء تعاون فريد من نوعه يعود بالفائدة على كل من عملائنا وشركاتنا، ولقد استفاد كلا العلامتين التجاريتين من نقاط القوة لدى الطرف الآخر من أجل خلق شراكة متميزة حيث تعد كفو علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا على صعيد الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصات للأجهزة المتحركة، في حين تجلب زيوت موبيل خبرتها الهائلة في قطاع زيوت المحركات.

وقال هشام العمروسي: يسرنا الاحتفال بهذه الشراكة والتي ينتج عنها تقديم خدمة CAFU Essentials المدعومة من قبل منتجات موبيل وحلول الزيوت والتشحيم الخاصة بنا، وتقوم هذه الشراكة على التكنولوجيا والابتكار والفهم العميق لمتطلبات العملاء، مع الالتزام الثابت بتلبية توقعاتهم وتجاوزها.

وتغطي منتجات إكسون موبيل طيفاً واسعاً من الاستخدامات في قطاعي السيارات والصناعة، حيث تسعى الشركة باستمرار لتقديم حلول زيوت عالية الأداء تراعي تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة وفوائد الإنتاجية.