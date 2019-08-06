تكنولوجيا: هواوي تخطط للإعلان الرسمي عن واجهة EMUI 10 في 9 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم EMUI 10، التي يكشف عنها في 9 من أغسطس.

تستعد العملاق الصيني لعقد مؤتمر المطوريين السنوي قريباً في الصين، حيث تشير التوقعات إلى خطط هواوي للإعلان عن الجديد في البرمجيات إلى جانب بعض الأجهزة الجديدة أيضاً، كما تكشف هواوي رسمياً عن نظام تشغيل HongMeng OS رسمياً خلال فعاليات المؤتمر.

واليوم جاء إعلان تشويقي من هواوي ليؤكد على خطط الشركة لإطلاق واجهة EMUI 10 رسمياً خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد في 9 من أغسطس، على أن تقدم هواوي الإصدار الجديد من واجهة المستخدم في هواتف Mate 30 وMate 30 Pro المقرر الإعلان عنها قريباً.

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يذكر أن هواوي تقدم غالباً الإصدار الجديد من واجهة EMUI بالتزامن مع إطلاق التحديث الجديد لنظام تشغيل الأندوريد، إلا أن جوجل لم تحدد موعد رسمي لإطلاق Android Q حتى الآن، أيضاً لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول مميزات واجهة EMUI 10 الجديدة حتى الآن.

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