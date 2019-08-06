صورة رسمية مسربة جديدة تقارن بين حجمي Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - سيأتي الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بحجمين مختلفين. وبفضل الدمى التي تم تسريبها في الفترة الماضية، فقد حصلنا على فكرة حول مقدار الفرق بين الهاتفين على مستوى الحجم، والصورة الرسمية المسربة الجديدة أعلاه تؤكد لنا أيضًا الإختلاف في الحجم بين الهاتفين.

وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم شاشة بقطر 6.3 إنش، في حين سيضم الهاتف +Galaxy Note 10 شاشة بقطر 6.8 إنش مع العلم بأن الشاشات في كلا الهاتفين ستكون من نوع Dynamic AMOLED وستدعم تقنية +HDR10، كما أنها ستضم ثقبًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي ستبلغ دقتها على الأرجح 10 ميغابكسل.

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وبصرف النظر عن الصور الرسمية المسربة التي تستعرض لنا الإختلاف في الحجم بين الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فقد تم اليوم كذلك تسريب صورة رسمية أخرى تستعرض لنا الهاتف +Galaxy Note 10 في حوزة أحد الأشخاص. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في حدث Samsung Unpacked المقرر عقده يوم غد الأربعاء الموافق لـ 7 أغسطس بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.