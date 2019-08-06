جوجل ستستخدم المواد المعاد تدويرها في جميع الأجهزة الخاصة بها بحلول العام 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن أن يكون جهازك القادم من شركة جوجل، سواء كان الهاتف الذكي Google Pixel أو مكبر الصوت الذكي Google Home أو أي جهاز آخر من الشركة، مصنوعًا جزئيًا من مواد معاد تدويرها مثل الزجاجات البلاستيكية.

قامت شركة جوجل بنشر منشور على مدونتها الرسمية تعد فيها الجميع بتضمين المواد المعاد تدويرها في جميع منتجاتها التي تحمل العلامة التجارية ” Made By Google ” بحلول العام 2022. ويشمل ذلك أجهزة مثل هواتف Google Pixel والحواسيب المحمولة Google PixelBook ومكبرات الصوت الذكية Google Home وملحقات Nest وحتى الأغطية الواقية للهواتف الذكية. وعلاوة على ذلك، بحلول العام 2020، قالت شركة جوجل أن 100 في المئة من جميع الشحنات ” التي تذهب من أو إلى العملاء ستكون خالية من إنبعاثات الكربون “.

كجزء من هذا التعهد، قامت الشركة بمشاركة مجموعة جديدة من الإلتزامات للمحافظة على البيئة. أخبرت رئيسة قسم الإستدامة في شركة جوجل، السيدة Anna Meegan، موقع Fast Company أن شركة جوجل بدأت بالفعل في إستخدام البلاستيك المعاد تدويره في أجهزة Chromecast وفي النسيج المستخدم في مكبرات الصوت الذكية Google Home. كما قالت أنها خفضت حجم إنبعاثاتها بنسبة 40 في المئة بعد الإنتقال من الشحن الجوي إلى الشحن البحري.

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وأوضحت شركة جوجل : ” هذه الالتزامات ستعتمد على الأساس والتقدم الذي أحرزناه بالفعل. من العام 2017 إلى العام 2018، إنخفضت إنبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات الشحن الخاصة بنا بنسبة 40 في المئة. كما أطلقنا مشروع Power Project الخاص بنا، والذي سيوفر مليون منظم للحرارة Nest Thermostats للأسر المحتاجة بحلول العام 2023، وقمنا بتصنيع مجموعة من أجهزة Nest الخاصة بنا من البلاستيك المعاد تدويره “.

ضع في اعتبارك أن منافسي جوجل لديهم أهداف مماثلة للمحافظة على البيئة. على سبيل المثال، قامت شركة جوجل بتصنيع روبوتًا يقوم بتفكيك الأجهزة القديمة إلى أجزاء قابلة لإعادة التدوير.