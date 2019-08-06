Huawei تسجل مجموعة جديدة من العلامات التجارية في المملكة المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدمت شركة Huawei بطلب للحصول على العديد من العلامات التجارية الجديدة لدى مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة. العلامات التجارية المعنية هنا هي Huawei P300 و Huawei P400 و Huawei P500، وهي العلامة التجارية التي من شأن شركة Huawei أن تستخدمها في هواتفها الذكية القادمة بدلاً من العلامات التجارية الحالية التي تتألف من رقمين بعد الحرف P في سلسلة هواتف Huawei P Series.

لم تكن التسميات الخاصة بهواتف Huawei واضحة للغاية بالنسبة لغير المتتبعين، ولكن سلسلات Huawei P Series و Huawei Mate Series ظلت منطقية إلى حد ما. في العام 2017، حل الهاتف Huawei P10 محل الهاتف Huawei P9، وفي العام التالي إختارت شركة Huawei الإسم Huawei P20 بدلاً من Huawei P11، مما أدى بنا إلى الحصول على Huawei P30 هذا العام. حدث الشيء نفسه مع سلسلة هواتف Huawei Mate Series، فنحن ننتظر الآن وصول Huawei Mate 30 في خريف هذا العام.

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بعد قولنا هذا، إذا أرادت شركة Huawei الحصول على الإسم Huawei P400 من أجل خليفة الهاتف Huawei P30، فإن تسجيل الإسم Huawei P300 لا يبدو منطقيًا. ولكن كما أوضحنا في وقت سابق، فنظام التسمية للشركة نادرًا ما يكون مستقرًا، وقد يكون لدى الشركة الصينية شيء مختلف تمامًا في الإعتبار.