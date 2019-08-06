HTC تتوقف عن بيع هواتفها الذكية في المملكة المتحدة بينما يستمر نزاع حول براءات الإختراع

فاطمة أيت طالب - دبي - أوقفت شركة HTC بيع هواتفها الذكية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت في المملكة المتحدة، بينما ظهرت مشكلة متعلقة بالبراءات. جميع هواتفها الذكية الحالية مُدرجة على أنها غير متوفرة، بما في ذلك الهاتف HTC Exodus 1 الذي يستند على تكنولوجيا البلوكشين، على الرغم من أن الشركة لا تزال تبيعها في دول أخرى. كما أنها متاحة من خلال موقع أمازون في المملكة المتحدة.

كانت شركة HTC تقود صراعًا مع شركة للبحث والتطوير تدعى Ipcom منذ فترة طويلة على بعض الملكيات الفكرية، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات اللاسلكية المتقدمة لهواتف السيارات. وافقت شركة HTC على بيع الهواتف التي تستخدم الحلول البديلة فقط في المملكة المتحدة. ومع ذلك، وفقا لشبكة BBC، فقد إدعت شركة Ipcom أن HTC لم تطبق ذلك، بناءً على الإختبارات التي أجرتها في وقت سابق من هذا العام. وفي نهاية المطاف، إتهمت شركة HTC بـ ” التجاهل للقانون من خلال إنتهاك الحكم الذي نطقت به المحكمة البريطانية “.

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وقالت متحدثة بإسم شركة HTC لشبكة BBC : ” بصفتها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإبتكار، تتعامل شركة HTC مع قضايا الملكية الفكرية على محمل الجد. نحن نحقق بشكل إستباقي في دعوى إنتهاك مُقدمة من قبل طرف ثالث فيما يتعلق بهاتف واحد “.