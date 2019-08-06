الهاتف Galaxy Note 10+ 5G يظهر مجددًا في صور رسمية مسربة قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات التي تستعرض لنا الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وحصلنا كذلك على صورة رسمية للهاتف Galaxy Note 10+ 5G التابع لشركة الإتصالات الأمريكية Verizon. الآن، إذا كنت تتطلع لإلقاء نظرة على المزيد من التسريبات قبل أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Galaxy Note 10 Series يوم غد الأربعاء الموافق لـ 7 أغسطس، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه تم اليوم تسريب صورة رسمية جديدة للهاتف Galaxy Note 10+ 5G.

ليست هناك أي إختلافات بين Galaxy Note 10+ 5G و +Galaxy Note 10 في الجانب المتعلق بالتصميم، ولكن لا يمكننا قول الشيء نفسه عن المواصفات التقنية، فالهاتف Galaxy Note 10+ 5G كما يوحي إسمه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، في حين سيدعم الهاتف +Galaxy Note 10 شبكات الجيل الرابع 4G LTE كحد أقصى.

وبالعودة إلى تقرير سابق، فقد ذكر أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأكد لنا أيضًا أن الهاتف سيضم المعالج Exynos 9825 في جميع أنحاء العالم بإستثناء نسخة شركة الإتصالات الأمريكية Verizon. وعلاوة على ذلك، فقد كنا نعلم أيضًا بأن النسخة الأرقى من هذا الهاتف ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB أو 512GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0.

ومن ناحية أخرى، كشف لنا تقرير سابق كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي بأبعاد تبلغ 162.3 × 77.1 × 7.9 ملمتر، وبوزن يبلغ 198 جرام. وبالتأكيد، هذه الأرقام ليست سيئة بالنسبة لهاتف يضم شاشة بقطر 6.8 إنش.

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الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي أيضًا وفقا للتقرير السابق مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تأتي أيضًا مع عدسة بفتحة متغيرة 1.5 و 1.8 و 2.4، وبدقة 12 ميغابكسل أيضا للكاميرا المقربة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن هذه الأخيرة ستضم عدسة بفتحة 2.2، في حين ستضم الكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.1. وبالنسبة للكاميرا الرابعة في الخلف، فهي ستكون من نوع Time Of Flight.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف +Galaxy Note 10 كذلك وفقا لهذا التقرير مع بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W والشحن اللاسلكي بقوة 20W. وفيما يخص الجانب المتعلق بالصوت، فمن المقرر أن يضم الهاتف +Galaxy Note 10 مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية AKG. التقرير السابق أكد لنا أيضًا إفتقار الهاتف +Galaxy Note 10 لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنه يؤكد لنا قدومه مع منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.

إذا كانت مصادر Roland Quandt موثوقة، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 سيكلف إبتداءً من 949 دولار أمريكي، في حين سيكلف الهاتف +Galaxy Note 10 إبتداءً من 1099 دولار أمريكي. هذه الأسعار تخص النسخة الأساسية من كلا الهاتفين والتي تضم 256GB من الذاكرة الداخلية ولا تشمل ضريبة المبيعات. ووفقا لأحدث المعلومات، فسوف تكون الأرقام هي نفسها في أوروبا بحيث سيتم فقط إستبدال الدولار باليورو.

عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series يوم غد الأربعاء الموافق لـ 7 أغسطس بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.