واجهة EMUI 10 ستصل رسميًا في اليوم 9 من شهر أغسطس الجاري

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Huawei لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين HDC 2018 في نهاية هذا الأسبوع بالصين. من المتوقع أن تقدم الشركة بعض الأجهزة والبرمجيات الجديدة، بما في ذلك كشف النقاب الرسمي عن نظام التشغيل الجديد HongMeng OS التابع للشركة، وهو نظام التشغيل الذي تردد بأننا سنراه في أحد هواتف الشركة القادمة في أواخر هذا العام.

الإعلان الكبير الآخر المتوقع في هذا الحدث هو الإصدار الجديد من واجهة المستخدم EMUI والتي من المتوقع أن يتم شحنها مسبقًا مع الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro مع العلم بأن هذا الإصدار الجديد سيحمل على الأرجح إسم EMUI 10.

يتم عادة إطلاق الإصدارات الرئيسية الجديدة من واجهة EMUI مع الإصدارات الرئيسية الأحدث من نظام الأندرويد، ولكن حتى الآن ليست لدينا أي فكرة عن الإسم الرسمي لنظام Android Q أو متى سيتم إطلاقه بشكل رسمي. نحن أيضًا لا نزال نجهل الميزات الجديدة التي ستجلبها واجهة EMUI 10 إلينا.

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