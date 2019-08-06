اليابان تختبر سيارة طائرة للفوز بمعركة المركبات الذاتية الطيران

عرضت شركة الإلكترونيات اليابانية NEC سيارة طائرة، والتي تشبه الطائرات بدون طيار مع أربعة مراوح، وكانت قادرة على التحليق بثبات لمدة دقيقة.

واستطاعت الرحلة التجريبية الوصول إلى ارتفاع 3 أمتار من الأرض دون وجود أي راكب داخلها، وتضمنت الاستعدادات فحوصات عديدة على السيارة الطائرة التي تعمل بالبطارية.

وتمت عملية الاختبار ضمن قفص ضخم كإجراء احترازي للسلامة في منشأة اختبار في أبيكو تابعة لشركة NEC في إحدى ضواحي طوكيو.

وتزن السيارة الطائرة زهاء 150 كيلوجرام، ويبلغ طولها 3.9 متر؛ وعرضها 3.7 متر؛ وارتفاعها 1.3 متر، وأجرت NEC تجارب لعدة أشهر، لكن الاختبار الجديد كشف عن النموذج الأولي العام.

وتُعد اليابان بلدًا مكتظًا بالسكان، ويعني هذا أن السيارات الطائرة يمكن أن تخفف إلى حد كبير من عبء حركة المرور على الطرق البرية.

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وبموجب خطة البنية التحتية اليابانية، فمن المقرر أن تبدأ عمليات توصيل البضائع من خلال هذه الطائرات بدون طيار بحلول عام 2023.

وتسعى الحكومة اليابانية جديًا إلى تحقيق هدف إنتاج السيارات الطائرة، وهي حريصة على أن تصبح رائدة في صناعة الطائرات بدون طيار للركاب.

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وتأمل اليابان في السماح للناس بالسفر من خلال السيارات الطائرة الذاتية التحكم بحلول عام 2030، وبنت الحكومة مضمار اختبار ضخم للسيارات الطائرة في منطقة فوكوشيما شمال شرق اليابان.

وتُعد NEC واحدة من بين أكثر من 80 شركة راعية للسيارة الطائرة المصنعة من قبل شركة كارديف Cartivator، وهي الشركة الناشئة اليابانية التي تحطمت سيارتها الطائرة بسرعة في اختبار عام 2017.

وقال توموهيرو فوكوزاوا Tomohiro Fukuzawa، الرئيس التنفيذي لشركة Cartivator: إن سيارتنا الطائرة كانت قادرة مؤخرًا على الطيران لفترة أطول، ونهدف إلى بدء مرحلة الإنتاج الضخم في عام 2026.

وبالرغم من أن الهدف هو تحقيق انتقال سلس من القيادة إلى الطيران، فإنه ما تزال هناك عقبات ضخمة، مثل عمر البطارية؛ والعقبات التنظيمية والسلامة.

وتستفيد NEC من خبراتها في مجالات، مثل التحكم الذاتي؛ وأنظمة المطارات؛ وشبكات البيانات في تطوير هذا المنتج وغيره، وتأمل الشركة في إنتاج نظام إدارة للاستخدام اللوجستي في عام 2023.

وتشمل الجهود المتزايدة لبناء مركبات طائرة ذاتية التحكم شركات مثل أوبر Uber؛ وإيرباص Airbus؛ وفولوكوبتر Volocopter؛ وبوينج Boeing.