النائب السابق للرئيس والمؤسس المشارك لشركة Meizu يُقيم الهاتف BlackShark 2 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، حصل النائب السابق لشركة Meizu، السيد Li Nan على الهاتف BlackShark 2 Pro، وأعطانا رأيه الشخصي بشأن هذا الهاتف.

وقال السيد Li Nan أن الهاتف BlackShark 2 Pro الجديد يدعم الإستشعار الثلاثي الأبعاد للضغط 3D Press، وهو ما يعتبره أمرًا جذابًا للغاية. في الوقت نفسه، قارن هذه التكنولوجيا مع تلك الموجودة في iPhone، وقال بأن إستخدام 3D Press والجيروسكوب على iPhone لتشغيل الألعاب القوية يوفر تجربة رائعة. وبالتالي، فإن BlackShark 2 Pro هو هاتف الأندرويد الوحيد الذي يمكنه تقديم نفس تجربة 3D Press التي رأيناها في iPhone.

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وبالإضافة إلى 3D Press، فقد أشار السيد Li Nan أيضًا إلى أن الهاتف BlackShark 2 Pro الجديد يدعم تردد عالي يبلغ 240Hz. كما قارن هذه الميزة مع تلك الخاصة بـ iPhone. الجيروسكوب العالي الجودة في iPhone، والإستشعار الثلاثي الأبعاد للضغط 3D Press والتردد العالي البالغ 120Hz يجعل ممارسة الألعاب القوية مهمة سهلة. ونظرًا إلى أن الهاتف BlackShark 2 Pro يضم بدوره جيروسكوب عالي الجودة، وتقنية 3D Press، وتردد عالي يصل إلى 240Hz، فهو بإمكانه نظريًا منافسة تجربة اللعب على iPhone.

ومع ذلك، هذه ليست سوى إثنتين من الميزات البارزة في الهاتف BlackShark 2 Pro، فهذا الأخير يعتبر أيضًا الهاتف الذكي الثاني في العالم الذي يأتي مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. وكما تعلمون على الأرجح، فليس هناك سوى هاتفين يستخدمان هذا المعالج حاليًا، وهذين الهاتفين هما BlackShark 2 Pro و Asus ROG Phone 2 من شركة Asus.

عمومًا، في حالة إذا كنت معجبًا بقدرات الهاتف BlackShark 2 Pro وترغب في معرفة المزيد حوله، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.