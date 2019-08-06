Audi تكشف عن السكوتر الكهربائي Audi E-Tron Scooter، وسيصدر في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Audi هذا الأسبوع عن مفهوم جديد يدعى Audi E-Tron Scooter، وهو يجمع بين الدراجة الكهربائية ولوح التزلج لتوفير وسيلة للتنقل في المدينة. تأمل شركة Audi في إدخال السكوتر الكهربائي الجديد Audi E-Tron Scooter حيز الإنتاج في العام المقبل والبدء ببيعه قبل نهاية العام 2020.

تم تصميم Audi E-Tron Scooter للجمع بين مزايا السكوتر الكهربائي وراحة لوح التزلج. بوزن 12 كيلوجرام فقط، يمكنك طي السكوتر الكهربائي بسرعة وبسهولة من أجل تخزينه وحمله عند الحاجة. تشبه شركة Audi تجربة ركوب هذا السكوتر الكهربائي بتجربة ركوب الأمواج حيث يسمح للمستخدم بإستخدام يد واحد مع مواصلة التحكم في السكوتر بسهولة.

Advertisements

وبخصوص هذا الموضوع، صرح مدير المشاريع المتعلقة بوسائل النقل الصغيرة في شركة Audi، السيد Thorsten Schrader بالقول : ” من خلال Audi E-Tron Scooter، نناشد العملاء الذين يتنقلون في المدن، بشكل مستدام ومتعدد الأشكال، والذين يعتبرون الأسلوب والوظيفية أمرين مهمين للغاية “. وعلى الرغم من أن الركاب يحتفظون بيد واحدة على المقود، إلا أنهم يتحكمون في الدراجة مثل لوح التزلج عن طريق إستخدام وزن الجسم. تتيح المحاور المتحركة ذات الأربع عجلات إلتفافات غير عادية. وبطبيعة الحال، يتحرك السكوتر الكهربائي Audi E-Tron Scooter أيضًا إلى الأمام، ولكن الشعور بالسلاسة والمتعة لا يأتي إلا عندما تبدأ بالنحت على الإسفلت، على حد قول شركة Audi.

السكوتر الكهربائي Audi E-Tron Scooter قادر على قطع مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا قبل أن يحتاج لإعادة الشحن مع العلم بأنه يتم وضع البطارية الكهربائية والإلكترونيات الأخرى في المقود وتوضح الشاشة مستوى الطاقة في البطارية. عندما يتم إطلاق Audi E-Tron Scooter في العام المقبل، من المتوقع أن يتم تسعيره بنحو 2000 يورو مع توفير سطح السكوتر إما من الخشب أو ألياف الكربون، وباللون الرمادي أو الأسود.