تكنولوجيا: هواتف الأيفون 2021 تدعم تقنية Face ID ومستشعر Touch ID أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المحلل Ming-Chi Kuo تقرير جديد يستعرض من خلاله بعض المواصفات المتوقعة لإصدارات 2021 من هواتف الأيفون، حيث توقع أن تجلب إصدارات 2021 من هواتف الأيفون كلاً من تقنية التعرف على الوجه Face ID مع مستشعر Touch ID أسفل الشاشة.

وضع المحلل Ming-Chi Kuo توقعات جديدة لمواصفات هواتف الأيفون القادمة، إلا أنه تخطى إصدارات 2020 في توقعاته، فقد جاء تقريره الجديد ليشير إلى خطط ابل المتوقعة للتسجيل في الهاتف، حيث تنبأ بجلب كلاً من تقنية التعرف على الوجه وأيضاً تقنية إستشعار البصمة في هواتف الأيفون 2021.

ولقد أشارت بعض التوقعات السابقة إلى أن ابل ستستبدل تقنية التعرف على الوجه Face ID لتغيير تصميم هواتف الأيفون دون النتوء العلوي في الشاشة، على أن تقدم تقنية إستشعار البصمة أسفل الشاشة بإستخدام ماسح ضوئي.

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إلا أن تقرير Ming-Chi Kuo جاء اليوم ليؤكد من جديد على أن شركة ابل لن تتخلى بشكل كامل عن تقنية Face ID للتسجيل في الهاتف، بل أنها تجمع بين اثنان من التقنيات في إصدارات 2021.

من جانب أخر أكد المحلل Kuo على أن تقنية ابل القادمة في التعرف على الوجه وأيضاً في مستشعر البصمة أسفل الشاشة ستختلف عن التقنية الحالية، حيث تقدم ابل تقنيات أكثر تطوراً لا تحتوي على القيود الحالية المميزة لهذه التقنيات.

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