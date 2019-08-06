السيارة الكهربائية الرياضية Porsche Taycan تتلقى 30 آلف حجز مسبق قبل الإطلاق العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقت شركة Porsche نحو 30 آلف حجز مسبق على سيارتها الكهربائية Porsche Taycan قبل أكثر من شهر من كشف الشركة عن هذه السيارة الكهربائية الرياضية، وهي أرقام تشير إلى وجود طلب كاف لدعم خطط الشركة لإنتاج 40 آلف وحدة في عامها الأول.

في البداية، كانت شركة Posrche تهدف إلى إنتاج 20 آلف وحدة من سيارة Porsche Taycan الكهربائية، ولكن الإهتمام المرتفع بهذه السيارة الرياضية دفع الشركة الألمانية الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة لإنتاج 40 آلف وحدة من سيارة Porsche Taycan في عامها الأول. وتتطلب الحجوزات المسبقة إيداعًا بقيمة 2500 يورو، وهو ما يعادل 2785 دولار أمريكي لكل حجز مسبق واحد.

إذا كانت شركة Porsche قادرة على إنتاج وتسليم 40 آلف وحدة من سيارة Porsche Taycan في عامها الأول من الإنتاج، فسوف تكون هذه السيارة الكهربائية الرياضية الجديدة قد حققت إنجازًا مبكرًا يتمثل في التفوق على بعض من أشهر سيارات Porsche التي تعمل بالديزل، بما في ذلك سيارة Porsche 718 Boxter التي بيعت منها 24750 وحدة، وسيارة Porsche 911 التي بيعت منها 35573 وحدة في العام 2018.

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يمكن لسيارة Porsche Taycan أيضًا ممارسة بعض الضغط على سيارات كهربائية فاخرة أخرى مثل سيارة Tesla Model S التي لطالما سيطرت على المشهد في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة. ووفقا لأحدث الأرقام التي قدمتها لنا شركة Tesla، فهي تمكنت من تسليم 99394 وحدة من سيارات Tesla Model S و Tesla Model X مجتمعة في العام 2018.

لا تركز شركة Porsche على حداثة أول سيارة كهربائية خاصة بها لحصد المبيعات. تعمل الشركة على تقديم حوافز أخرى، مثل منح ملاك سيارة Porsche Taycan ثلاث سنوات من الشحن المجاني في مئات المحطات العامة Electrify America المتاحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة إذا لم تسمع عن Electrify America من قبل، فهي شركة مستقلة أنشأتها Volkswagen كجزء من تسويتها مع الهيئات التنظيمية الأمريكية بشأن فضيحة الغش في إختبارات إنبعاثات الديزل.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت الشركة الألمانية أيضًا بإستثمار 70 مليون دولار أمريكي لإضافة أجهزة شحن سريعة لدى وكالاء الشركة.