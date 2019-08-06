Huawei ستقوم بإطلاق هاتف ذكي مزود بنظام HongMeng OS بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Huawei بإطلاق أول جهاز لها مزود بنظام HongMeng OS في الأسبوع المقبل، وهذا الجهاز سيكون عبارة عن تلفاز ذكي من علامتها التجارية الفرعية Honor. ومع ذلك، ذكرت صحيفة Global Times أن الهاتف الذكي الأول المزود بنظام HongMeng OS من شركة Huawei سيصل في الربع الرابع من هذا العام لجذب المطورين والمشجعين إلى نظام التشغيل الجديد للشركة الصينية.
تأتي هذه المعلومات من الصحيفة المذكورة آنفًا والممولة من قبل الدولة بعد أقل من شهر من تأكيد نائب رئيس شركة Huawei للصحفيين أن نظام التشغيل الجديد HongMeng OS ليس مخصصًا للهواتف الذكية.
سيتم الكشف عن نظام التشغيل HongMeng OS بشكل رسمي في مؤتمر Huawei السنوي للمطورين المقرر عقده في اليوم التاسع من شهر أغسطس الجاري. سيتم إستخدامه لأول مرة في السيارات الذاتية القيادة، والأجهزة الطبية عن بُعد، والتحكم الصناعي. ومع ذلك، أوضحت شركة Huawei أيضًا أنه في حالة إذا قررت شركة جوجل منعها من إستخدام نظام الأندرويد في هواتفها الذكية، فلن يكون لدى شركة Huawei أي خيار آخر سوى جلب نظام HongMeng OS إلى المزيد من الأجهزة التابعة لها، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
قالت مصادر مطلعة على المسألة لصحيفة Global Times أن نظام التشغيل الجديد يتمتع بحماية أفضل للبيانات الشخصية ويمنع خصوصية المستخدمين من التعرض للخطر. وذكر أيضًا أن شركة Huawei تستعد لتصنيع عدة ملايين من الوحدات وستقوم بإطلاق هذا الهاتف الذكي المزود بنظام HongMeng OS جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series.
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