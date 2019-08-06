عملة فيسبوك الرقمية تثير أسئلة حول الخصوصية

أثار مسؤولو حماية البيانات في الولايات المتحدة؛ والاتحاد الأوروبي؛ والمملكة المتحدة؛ وأستراليا؛ وكندا المخاوف بشأن مخاطر الخصوصية لخطط فيسبوك لإطلاق عملة رقمية جديدة، مما يمثل أحدث ضربة لمشروع ليبرا.

وقال مسؤولو حماية البيانات في بيان مشترك: إن شبكة ليبرا المدارة من قبل فيسبوك و 27 من الشركاء قد تصبح على الفور الوصي على ملايين من المعلومات الشخصية للأشخاص.

وأوضحوا أنهم قلقون من أن هذا الاحتياطي الضخم من البيانات الشخصية، إلى جانب المعلومات المالية وتصميم العملة المشفرة، قد زاد من مخاوفهم.

وقال المسؤولون في البيان: بالرغم من أن فيسبوك قد أدلت ببيانات عامة واسعة حول الخصوصية، فقد أخفقت في تحديد كيفية معالجتها للمعلومات الموجودة لتأمين وحماية المعلومات الشخصية.

وأضاف البيان “بالنظر إلى الخطط الحالية للتنفيذ السريع لليبرا وكاليبرا، فإننا نشعر بالدهشة والقلق لأن هذه التفاصيل الإضافية ليست متاحة بعد”.

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وحث المسؤولون مجموعة ليبرا على تقديم المزيد من التفاصيل، مثل كيفية تعريف العملاء؛ وعما إذا كان سيتم مشاركة أي من بياناتهم بين الأعضاء المؤسسين لليبرا البالغ عددهم 28.

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ومن بين الموقعين إليزابيث دينهام Elizabeth Denham، مفوضة المعلومات في المملكة المتحدة؛ وجيوفاني بتاريلي Giovanni Buttarelli، المشرف الأوروبي لحماية البيانات؛ وروهيت شوبرا Rohit Chopra، المفوض الديمقراطي للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية؛ وكذلك مفوضي البيانات في كندا؛ وأستراليا؛ وألبانيا؛ وبوركينا فاسو.

وواجهت فيسبوك مقاومة متزايدة من قبل المنظمين ومحافظي البنوك المركزية والسياسيين منذ الإعلان عن خطط لإطلاق عملة رقمية منخفضة التكلفة إلى جانب 27 شركة أخرى، بما في ذلك (Visa)؛ و (Mastercard)؛ و (Uber)؛ و (Spotify) – بحلول نهاية العام المقبل.

وكانت المخاوف المتعلقة بالخصوصية – وخصوصًا كيفية تخزين فيسبوك للمعلومات المالية الحساسة للمستخدمين ومعالجتها – من المشكلات التي أعقبت فضيحة (Cambridge Analytica)، حيث جرى الوصول إلى بيانات 87 مليون مستخدم بطريقة غير صحيحة من قبل طرف ثالث.

وظهر ديفيد ماركوس David Marcus، رئيس شركة كاليبرا (Calibra)، في الشهر الماضي خلال جلسات الكونجرس، والتي أثار خلالها المشرعون الأمريكيون مخاوف بشأن الخصوصية وخطر غسل الأموال والتهرب الضريبي والإخلال بالاستقرار المالي الأوسع.

كما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump؛ ووزير الخزانة ستيفن منوشين Steven Mnuchin؛ ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول Jay Powell عن شكوكهم.

وتجاهلت فيسبوك مطالب السياسيين بوقف عملها حتى معالجة بعض القضايا المثارة أو طرحها في البداية عبر برنامج تجريبي صغير، لكنها قالت: إنها لن تطلق العملة الرقمية حتى تحصل على موافقة الجهات التنظيمية في جميع المجالات.