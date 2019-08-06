سامسونج تعلن عن ساعتها الذكية Galaxy Watch Active 2

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة (Galaxy Watch Active 2)، والتي تأتي مع عدد من الترقيات.

وحصل الجيل الثاني من ساعة (Galaxy Watch Active) من سامسونج على الكثير من التسريبات، حيث ظهرت جميع التفاصيل قبل الإعلان الرسمي بوقت طويل.

وكما هو متوقع، فإن الجيل الثاني من الساعة الذكية يُعد بمثابة ترقية بسيطة للطراز الأخير، وتتميز بإطار جديد يعمل باللمس مع خيارين للحجم.

ويأتي كل من الإصدارين 40 ميليمتر؛ و 44 ميليمتر من (Galaxy Watch Active 2) بشاشة دائرية من نوع (Super AMOLED) وبدقة 360×360 بيكسلًا وبقياس 1.2 إنشًا لإصدار 40 ميليمتر و 1.4 إنشًا لإصدار 44 ميليمتر.

وعمدت سامسونج إلى ترقية الإطار الدوار على الساعة المستخدم للتنقل باستخدام إصدار رقمي جديد، وأصبحت حواف الساعة الآن حساسة للمس، مما يسمح لك باستخدامها كإطار دوار والتنقل ضمن نظام التشغيل على الساعة.

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وتقول الشركة: إن الحافة الحساسة للمس الجديدة تعمل في اتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، مثل شاشة (Galaxy Watch) كاملة الحجم.

وتقدم سامسونج ساعة (Active 2) بإصدار ألومنيوم يأتي بثلاثة ألوان هي الفضي والأسود والذهبي الوردي، ومزودة بأحزمة بلاستيكية، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان مماثلة بإصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب الأحزمة الجلدية.

وتُصنف إصدارات الألمنيوم على أنها خفيفة الوزن بمعدل يتراوح من 26 إلى 30 جرامًا، مقارنةً بالفولاذ المقاوم للصدأ الفائق الجودة الذي يتراوح بين 37 إلى 44 جرامًا.

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وتتضمن جميع الإصدارات رقاقات (Exynos 9110) من سامسونج، والتي تعمل بتردد 1.15 جيجاهيرتز، وتعمل الساعة بواسطة نظام التشغيل تايزن (Tizen).

ويحتوي طراز 40 ميليمتر على بطارية بسعة 247 ميلي أمبير مقابل بطارية بسعة 340 ميلي أمبير لطراز 44 ميليمتر.

ويتضمن طراز (Bluetooth 5.0) القياسي ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 768 ميجابايت وذاكرة تخزين بسعة 4 جيجابايت، بينما يشتمل طراز (LTE) على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1.5 جيجابايت و 4 جيجابايت.

ويدعم كلا الطرازين (NFC)؛ و (802.11n Wi-Fi)؛ وأربعة أنواع من دعم خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GPS).

وعملت سامسونج على ميزة تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، مثل ساعة آبل الذكية (Apple Watch)، لكن هذه الميزة لن تكون مفعلة عند الإطلاق.

وتقول سامسونج: إن الساعة الجديدة تأتي أيضًا مع أجهزة استشعار صحية جديدة تتيح لها قراءة البيانات بشكل أسرع، حيث يمكن للساعة نفسها تتبع أكثر من 39 تمرينًا، ويمكنها تتبع مستويات الإجهاد والضغط في الوقت الفعلي.

ويبدأ سعر إصدار البلوتوث من (Galaxy Watch Active 2) من مبلغ 280 دولارًا لنسخة 40 ميليمتر و 300 دولارًا لنسخة 44 ميليمتر، والتي تصل إلى المتاجر بحلول 27 سبتمبر.