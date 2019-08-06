الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 36

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيفا ليلا.
وأضافت الهيئة، في بيانها، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، موضحة أن هناك ظهورا للسحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
كما أكدت الهيئة، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، لافتة إلى أن هناك نشاطا للرياح على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم:
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