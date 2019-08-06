بوش تطلق قارئ بصمات الأصابع BioEntry W2 في الإمارات

أعلنت شركة بوش عن إطلاق الجيل الأحدث من أجهزة المسح البيومتري لبصمة الإصبع (BioEntry W2) في الإمارات.

وتتيح هذه الأجهزة إمكانية الاندماج بشكل كامل مع آلية التحكم بالدخول في نظام المباني الذكية المتكاملة (BIS) ونظام إدارة الدخول اللذين طورتهما بوش، بما يفضي إلى تسهيل عمليات الدخول وإعداد البيانات، فضلاً عن توفير مجموعة من المزايا مثل كشف عمليات تزييف بصمة الإصبع لتعزيز مستويات الأمن.

واستناداً إلى هذه الإمكانيات، يمكن إدارة الإجراءات الأمنية، مثل تسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع؛ وتخصيص بيانات حامل بطاقة الدخول؛ والتحكم بالدخول، عبر كلا النظامين البرمجيين البديلين، وبالتالي تسهيل عمليات الدخول وإعداد البيانات.

كما يمكن تخزين البيانات الخاصة بنماذج بصمات الأصابع ضمن قاعدة بيانات أي من النظامين البرمجيين البديلين أو على جهاز مسح بصمة الإصبع نفسه، ما يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية حتى عند تعطل خوادم الشبكة.

ويعد (BioEntry W2) عبارة عن جهاز ثنائي التردد لقراءة البطاقات الذكية والذي يدعم التردد المنخفض (125 كيلوهيرتز) والتردد العالي (13.56 ميجاهيرتز) لأنظمة التعرف على الموجات اللاسلكية، بما في ذلك نظامي (iClass) و (Mifare Desfire EV1)، ما يتيح للعملاء إمكانية استخدام جهاز المسح بما يتوافق مع الاعتمادات الخاصة بمتطلباتهم.

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وتوفر أنظمة الاعتماد المشفرة من بوش أقصى مستويات الأمن المتاحة حالياً، ويمثل جهاز (BioEntry W2) – بفضل هيكله من طراز (IK09) المقاوم للتخريب وتزويده بمعيار (IP67) لمقاومة الماء والغبار – الخيار الأمثل للتركيب خارج المباني وفي البيئات المناخية القاسية.

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وتم الارتقاء بسوية المعايير الأمنية للجهاز الماسح عبر تزويده بجهاز الاستشعار الضوئي الجديد لفلترة البصمات، حيث يقوم باعتراض البصمات المزيفة المصنوعة من مواد، مثل الطين؛ والمطاط؛ والسيليكون؛ والغراء؛ والورق؛ والطلاء؛ وغيرها.

وقال هاكان أوزيجيت، المدير الإقليمي لأنظمة الأمن والسلامة في شركة روبرت بوش الشرق الأوسط: يعد الاستثمار في التقنيات الصحيحة أمراً أساسياً لحماية كافة أصول الشركات، بما في ذلك موظفيها، وتوفر ابتكاراتنا المتطورة الدعم اللازم لمدراء المباني بما يضمن قدرة أنظمة التحكم بالدخول لديهم على تأمين المرافق وعلى نحو يجمع بين سهولة دخول الموظفين والزوار وحركتهم داخل المبنى، وأقصى مستويات الحماية والسلامة ضد عمليات الدخول غير المصرح بها.

وتوفر حلول التحكم بالدخول من بوش أنظمة فائقة المرونة لجميع المشاريع، وتواصل هذه الأنظمة – بفضل قابلية تطوير مكوناتها – مواكبة الاحتياجات الأمنية للعملاء على اختلافها.

ويعد نظام إدارة الدخول أحد الحلول البرمجية للتحكم بالدخول إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة مثل المباني المكتبية، في حين تشكل آلية التحكم بالدخول في نظام المباني الذكية المتكاملة (BIS) الخيار الأمثل بالنسبة للمباني الأكبر حجماً والأكثر تعقيداً مثل المطارات والملاعب الرياضية.

ويستخدم كلا النظامين البرمجيين البديلين – بهدف تعزيز مستويات الترابط وقابلية التشغيل البيني – تقنية التحكم القياسي بالدخول دون تغيير أجهزة المسح.