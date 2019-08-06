كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| هل هذه هي السيارة الطائرة المستقبلية؟

متابعة-سنيار: عرضت شركة صناعة الإلكترونيات اليابانية NEC نموذجا أوليا “للسيارات الطائرة” والذي يشبه طائرة بدون طيار كبيرة ويعمل بأربعة مراوح.

وشهدت الرحلة التجريبية التحليق بثبات لحوالي 10 أقدام فوق سطح الأرض داخل قفص ضخم مصمم لحماية المتفرجين الذين يراقبون في منشأة تابعة لشركة NEC في إحدى ضواحي طوكيو.

استغرقت الاستعدادات مثل عمليات الفحص المتكررة على الماكينة وتحذيرات للصحفيين لارتداء الخوذات وقتا أطول من العرضين الموجزين.

تقف الحكومة اليابانية وراء السيارات الطائرة، بهدف جعل الناس يتجولون فيها بحلول عام 2030.

من بين المساعي المدعومة من الحكومة دورة اختبار ضخمة للسيارات الطائرة التي بنيت في منطقة دمرتها كارثة تسونامي 2011 والزلازل والكوارث النووية في فوكوشيما في شمال شرق اليابان.

تأمل مي، وهي مقاطعة في وسط اليابان تستخدمها مشاهير هوليوود بشكل متكرر كمنطقة منتجع، في استخدام السيارات الطائرة لربط جزرها المختلفة.

ظهرت مشاريع مماثلة في جميع أنحاء العالم، مثل Uber Air في الولايات المتحدة.

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وتعد NEC من بين أكثر من 80 شركة راعية للسيارة الطائرة، والتي تضم أيضا مجموعة شركات Toyota Motor Corp وشركة ألعاب الفيديو Bandai Namco Holdings.

الهدف هو تحقيق انتقال سلس من القيادة إلى الرحلة مثل عالم “العودة إلى المستقبل”، على الرغم من وجود عقبات ضخمة مثل عمر البطارية والحاجة إلى اللوائح وشواغل السلامة.

وقال مسؤولو شركة NEC إن سياراتهم الطائرة قد صممت للرحلات الجوية بدون طيار للتسليم، لكنهم استخدموا تكنولوجيا الشركة في عملياتها الأخرى مثل السفر إلى الفضاء والأمن السيبراني.

تُعرَّف السيارة الطائرة بأنها طائرة كهربائية أو كهربائية هجينة، ذات قدرات بدون سائق، يمكنها الهبوط والإقلاع عموديا.

جميع مفاهيم السيارات الطائرة، التي تشبه الطائرات بدون طيار كبيرة بما يكفي لنقل البشر، تعد بأن تكون أفضل من طائرات الهليكوبتر، حيث أن المروحيات غالية الثمن، وتحتاج إلى تدريب طيارين.

تخطط شبكة أوبر لتنظيم رحلات جوية استكشافية في عام 2020 والعمليات التجارية في عام 2023، واختارت دالاس ولوس أنجلوس وملبورن كأول مدن تقدم ما تسميه رحلات طيران أوبر إير.

ويقول المسؤولون اليابانيون إن لدى اليابان فرصة جيدة للظهور كقائد عالمي لأن الحكومة والقطاع الخاص سيعملان بشكل وثيق.