كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Tesla” تقدم الشحن الفائق “غير المحدود” للمشترين الجدد لطراز “S” و “X”

متابعة-سنيار: إذا كنت تفكر في شراء سيارة Tesla جديدة، فقد يكون الوقت مناسبا للقيام بذلك.

تقدم Tesla للمشترين المحتملين بعض الحوافز الإضافية، حيث أعلنت الشركة في تغريدة عن قيامها بشحن مجاني عند شراء طراز X أو Model S.

لم تنشر الشركة مزيدا من التفاصيل حول العرض، ولكن المتحدث الرسمي أكد أنه لا يوجد حاليا إطار زمني محدد للصفقة.

بالنسبة لشركة Tesla، من المحتمل أن يتم الشحن الزائد مجانا لجذب المزيد من العملاء إلى سياراتها القديمة ذات الأسعار الأعلى بدلا من الطراز الثالث الذي يمكن تحمل تكلفته.

وفي إعلان الأرباح الأخيرة، أقر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk أن الموديل 3 من المحتمل أن يحفز مبيعات الطرازان القديمان من X و Model S.

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وقد أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن تباطؤ الاهتمام بالنماذج القديمة، حتى أن Musk أشار إلى أن الطلب على المركبات “يجب أن يكون أعلى”.

ورغم أن الشحن الزائد هو ميزة جذابة لمشتري تسلا المحتملين، إلا أن هناك مجموعة تبدو غير راضية عن الأخبار، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين اشتروا مؤخرا طراز S أو Model X الجديد والغير مؤهلين للعرض.

ففي الردود على تغريدة Tesla طلب أشخاص من الشركة ومن مديرها التنفيذي التفكير في تمكين المشترين الجدد الآخرين من الاستفادة من العرض.

ولكن Tesla أكدت أن الشحن الزائد المجاني متاح فقط للمشترين الجدد، وليس لأولئك الذين قاموا بالشراء مؤخرا.