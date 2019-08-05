كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة التسليم بالطائرات بدون طيار من “Amazon” على بعد خطوة واحدة لتصبح حقيقة واقعة

متابعة-سنيار: خطط أمازون لإطلاق خدمة توصيل بالطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة تتقدم ببطء إلى الأمام.

وقد أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية مؤخراً عن علامة فارقة في رحلة الطائرات بدون طيار، والتي لها آثار كبيرة على شركة أمازون وغيرها من الشركات التي ترغب في إطلاق عمليات الطائرات بدون طيار التجارية.

أجرت جامعة ألاسكا أول رحلة لطائرة بدون طيار “خط الأفق” وافقت عليها إدارة الطيران الفيدرالية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت رويترز.

حتى الآن، طبقت الوكالة قاعدة “خط البصر” بصرامة والتي تطلب من مشغلي الطائرات بدون طيار أن يكونوا قادرين على رؤية طائراتهم بدون طيار في جميع الأوقات، وحتىالاستثناءات الفردية التي تمنحها إدارة الطيران الفيدرالية تطلبت من شخص على الأرض مشاهدة الطائرة، وفقًا لشركة Irish Automation ، وهي الشركة التي تصنع برنامج تجنب الاصطدام الذي تم استخدامه في رحلة ألاسكا، وكان هذا عقبة رئيسية أمام أمازون وغيرها من الشركات الأخرى التي ترغب في استخدام طائرات بدون طيار مستقلة لخدمات التوصيل والاستخدامات الأخرى.

كانت الرحلة، التي اكتملت في ألاسكا عبر خط أنابيب للنفط، بمثابة اختبار، لكنها لا تزال علامة فارقة مهمة لصناعة الطائرات بدون طيار.

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وقال أليكساندر هارمسن، الرئيس التنفيذي لشركة Iris Automation في بيان “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد تقنيات الكشف والتجنب من قبل هيئة طيران باعتبارها موثوقة بدرجة كافية للسماح لعمليات BVLOS [خارج نطاق الرؤية البصرية]”.

من المحتمل أن تراقب أمازون هذه التطورات عن قرب، خاصة أنها تستخدم خدمة “Prime Air” الناشئة لتسليم الطرود في بعض الأماكن في أوروبا، لكن لم تتم الموافقة عليها في الولايات المتحدة.

في يونيو، عرضت الشركة تصميما جديدا للطائرات بدون طيار ووعدت بإطلاق شحنات الطائرات بدون طيار، والتي يمكن استكمالها في أقل من 30 دقيقة، في غضون “أشهر”.

في الولايات المتحدة، لا يزال هناك الكثير من العقبات أمام Amazon وغيرها قبل موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على الرحلات الجوية خارج خط البصر على نطاق أوسع، لكن الرحلة التجريبية الأولى الناجحة هي بالتأكيد علامة مشجعة لأي شخص متحمس لإمكانية وصول شحنات أمازون بشكل أسرع.