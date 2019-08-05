كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “waveflyer jet-ski”… أول سفينة مائية شخصية من طراز “hydrofoil” في العالم

متابعة-سنيار: قامت شركة electro.aero، وهي شركة ناشئة مقرها في بيرث، بتطوير أول سفينة مائية شخصية من طراز hydrofoil في العالم.

يبدو waveflyer jet-ski مشابها لدراجة التزلج النفاثة التقليدية عندما يكون ثابتا ولكن عندما يتسارع فإنه يخترق السطح ويتحرك فوق الماء.

باستخدام نظام الدفع المزدوج المستقر في براءة اختراع، وهو نظام الدفع المزدوج المحلق، يمكن لموجة waveflyer النفاثة أن تقطع الشرائح عبر الماء وتطير فوق الأمواج لأكثر من 30 دقيقة.

إنه مدعوم من حزمة بطارية 2 كيلووات ساعة ويمكن أن يستوعب راكبين، مما يوفر لهم ركوب أكثر هدوءا وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر سلاسة، ولا تنتج أي انبعاثات مقارنة بالبدائل التي تعمل بالبنزين.

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waveflyer jet-ski هي نتيجة شراكة بين جامعة أستراليا الغربية، ومشروع بيرث للطاقة المتجددة، وموارد بيرث الكهربائية، وهو حاليا في مرحلة النموذج الأولي.

تبدو waveflyer jet-ski ، وكأنها تحلق فوق الماء، ويقول أستاذ المشروع توماس براوني: “أستطيع أن أرى إمكانات تجارية هائلة لهذه السفينة الصديقة للبيئة”.

لقد أصبح تطويره ممكنا بتمويل من موارد المجرة لدعم البح ، وخبرة electro.aero في بناء أنظمة الدفع الكهربائي والتحكم في الطيران.