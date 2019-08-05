تكنولوجيا: Redmi تستعد للإعلان عن هاتف Note 8 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Lu Weibing المدير العام لشركة Redmi على أن الشركة في طريقها للإعلان عن هاتف Note 8 قريباً، كما أكد على أن هاتف Note 8 يأتي بالكثير من التحسينات عن الإصدار السابق.

رداً على تساؤلات بعض المستخدمين للمدير العام لشركة Redmi حول الموعد المحدد لإطلاق هاتف Note 8، أكد Lu Weibing على أن الشركة في طريقها للإعلان عن هذا الإصدار قريباً.

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كما أضاف Lu Weibing أن هاتف Note 8 يأتي قريباً بمواصفات مميزة مع تحسينات أكثر من الإصدار السابق، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار أيضاً مبيعات الشركة خلال الفترة القادمة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن موعد مؤتمر Redmi القادم لإطلاق هاتف Note 8 رسمياً.

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