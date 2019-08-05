Google Assistant يمكنه الآن قراءة الرسائل والرد عليها على بعض تطبيقات الطرف الثالث

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقى تطبيق Google App تحديثًا جديدًا يتيح لك التفاعل مع المزيد من تطبيقات المراسلة بإستخدام الأوامر الصوتية. بعد أن تمنح تطبيق Google App الإذن للوصول إلى الإشعارات، سيقوم التطبيق الآن بقراءة الرسائل من أجلك من تطبيقات الطرف الثالث والرد عليها عبر المساعد الرقمي Google Assistant.

يمكنك القيام بذلك بالفعل مع الرسائل النصية، ولكن Google Assistant لم يتمكن مطلقًا من قراءة الرسائل لك من WhatsApp أو Facebook Messenger، بإستثناء Android Auto.

للبدء، أطلب من Google Assistant قراءة رسائلك من خلال التلفظ بعبارة ” Read my messages “، وقد يطلب منك الوصول إلى الإشعارات. بمجرد منحه هذه الصلاحية، سيقوم بقراءة الرسائل من أجلك ويطلب منك الرد عليها عن طريق الأوامر الصوتية. تعد WhatsApp و Slack و GroupMe و Discord و Facebook Messenger من بين التطبيقات التي تدعم هذه الخاصية الجديدة.

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تعرض لك بطاقة Google Assistant المرئية معاينة للرسالة وإسم جهة الإتصال والتطبيق الذي سترد عليه. ويبدو هذا وكأنه إضافة مميزة أخرى للمساعد الرقمي Google Assistant. قم بتجربة هذه الخاصية ومعرفة ما إذا كانت تعمل.