المدير العام لشركة Redmi يؤكد أن الهاتف Redmi Note 8 سيصل في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - سأل إثنان من عشاق Redmi السيد Lu Weibing، المدير العام للعلامة التجارية الصينية، عما إذا كان الهاتف Redmi Note 8 قيد التطوير ومتى يجب أن نتوقع وصوله. وعلى عكس التوقعات، فقد قام المدير العام للعلامة التجارية الصينية بالرد على هؤلاء المستخدمين، وإن كان رده غامضًا بعض الشيء.

وأكد السيد Lu Weibing أن الهاتف Redmi Note 8 سيأتي في المستقبل القريب وسيكون أقوى. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Redmi Note 8 سيكون أقوى من الجيل السابق وقد يتفوق على الهواتف المنافسة. عمومًا، من الجيد في كلتا الحالتين أن تعرف بأن واحدًا من أنجح هواتف Redmi سيحصل على ترقية حقيقية قريبًا.