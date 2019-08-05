بعد أن تخلت عنها منذ عامين، تخطط عملاقة التكنولوجيا الأميركية (أبل)، إلى الاستعانة ببصمة الإصبع في الشاشة مجددا في هواتف "أيفون" عام 2021، حسبما كشفت تقارير صحفية تقنية.
وحسب مينغ، فإن بصمة الإصبع الجديدة ستعمل جنبا إلى جنب مع تكنولوجيا التعرف على الوجه، التي تميز هواتف "أيفون X" منذ ديسمبر 2017، لمزيد من الأمان بالنسبة للمستخدمين.
وظهر هذا النوع من التكنولوجيا في هواتف "فيفو" مطلع العام الماضي، لكن "أبل" بدأت تطويرها عام 2017 وحصلت على براءة اختراع لكنها لم تستخدم بعد.
ويعتقد أن "أبل" أجلت خطة دمج التكنولوجيا الجديدة في هواتفها، لأنها تستهلك كما كبيرا من الطاقة ما سيمثل عبئا إضافيا على بطاريات الهواتف، فضلا عن صعوبات إنتاجها، علما أنه سيتم التغلب على هذه المشكلات بحلول عام 2021.
ومن المنتظر أن تطلق "أبل" أحدث هواتفها في شهر سبتمبر المقبل، كما هي العادة كل عام، ويعتقد أن الشركة ستطلق 3 أجهزة جديدة بعد أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عامين.. 'أبل' تدمج تكنولوجيا جديدة في 'أيفون' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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