تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ساعة Galaxy Active 2 بسعر يبدأ من 280 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج إصدارها الجديد من الساعات الذكية Galaxy Active 2 الذي يأتي إلى الأسواق باثنان من الأحجام 40 و44مم، مع مزيد من الإختيارات والمميزات وسعر يبدأ من 280 دولار.

تأتي ساعة Galaxy Active 2 في الإصدار المميز بحجم 44 مم الجديد مع شاشة مميزة بحجم 1.4 إنش، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 40مم بحجم 1.2 إنش في الشاشة.

كما يتوفر النموذجين بتصميم من الألومنيوم الخفيف للجهة الخلفية من الساعة الذكية، إلا أن سامسونج توفر ترقية إضافية لتصميم مميز من الفولاذ المقاوم للصدأ مع تكلفة أعلى نسبياً.

أيضاً تتوفر الساعة الذكية بعدد 6 إختيارات في الألوان، كما تتميز الساعة الذكية بإطار قابل لتدوير للتحكم في واجهة الساعة الذكية، مع خاصية اللمس في الإطارات، حيث يمكن للمستخدم التمرير في إطار الشاشة الخارجي للتنقل في واجهة الساعة الذكية.

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كما تأتي ساعة Galaxy Active 2 بميزة رصد معدل ضربات القلب مع إضاءة LED، أيضاً تضم الساعة مستشعر تسارع أكثر تطوراً، مع تحسينات في تقنية GPS، ومستشعر ECG للمرة الأولى في ساعات سامسونج لرسم تخطيط القلب، ومن المقرر أن يتوفر أحد نماذج الساعة الذكية بدعم الإتصال بشبكات LTE لإجراء المكالمات الهاتفية، وإرسال الرسائل، أو بث الوسائط.

وتقدم سامسونج ساعة Galaxy Active 2 المميزة بحجم 40 مم بسعر 280 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 44مم بسعر 300 دولار، أيضاً ترتفع تكلفة الساعة الذكية مع ميزة الإتصال بشبكات LTE، وتتوفر الساعة للحجز المسبق في 6 من سبتمبر، ويبدأ الشحن في 27 من سبتمبر.

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