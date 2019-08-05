تطبيق Google Fit أصبح الآن يتتبع أنماط نومك

فاطمة أيت طالب - دبي - يجب أن يكون تطبيق Google Fit أكثر فائدة الآن عندما تتجه إلى النوم في الليل. يتعقب التطبيق الآن أنماط النوم من التطبيقات التي تشارك بياناتها، مما يمنحك فهمًا أفضل بما إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإهتمام بنومك. يمكنك إضافة سجل نومك وتعديله إذا كانت التطبيقات المصاحبة لا تقدم صورة كاملة عن أنماط النوم. وعلى ذكر ذلك، فهناك واجهة سوداء جديدة والتي يجب أن تتيح لك إستخدام التطبيق بشكل مريح أثناء الليل.

تطبيق Google Fit حصل أيضًا على بعض التحسينات التي من شأنها أن تساعدك في الأنشطة النهارية الخاصة بك. مستخدمي Google Fit على نظام iOS يحصلون الآن على خرائط الطريق للمشي وركوب الدراجات، مثلما يفعل نظرائهم على نظام الأندرويد. ويشمل ذلك التدريبات التي يتم تتبعها من خلال الساعات الذكية وتطبيقات الهاتف المُقترنة.

يجري حاليًا إطلاق هذا التحديث، وعلى الرغم من أنه يجلب معه إضافات بسيطة، ولكن ينبغي أن تساعد Google Fit في توفير رؤية أكثر شمولية للياقتك البدنية من خلال جعلها تمتد إلى أبعد من جلسات الجيم والركض في الصباح.