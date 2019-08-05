Huawei تقدم غطاء Swarovski الواقي مع الهاتف Huawei P30 Pro بمناسبة عيد الأضحى المبارك

فاطمة أيت طالب - دبي - وصل الهاتف Huawei P30 Pro مع اللون الأبيض اللؤلؤي ” Pearl White ” في بعض الأسواق. للإحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تعرض شركة Huawei الآن نسخة محدودة من الهاتف Huawei P30 Pro تأتي أيضًا مع غطاء واقي مغطى بكريستال Swarovski.

عملت شركة Huawei على إرفاق غطاء واقي مغطى بكريستال Swarovski مع نسخة Pearl White من الهاتف Huawei P30 Pro تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية في علبة أنيقة ولامعة. وبصرف النظر عن ذلك، فلا يزال الهاتف هو نفسه بحيث لا يزال يحتفظ بنفس التصميم وبنفس المواصفات التقنية.

إذا تم طلب الهاتف بحلول نهاية هذا اليوم، فسوف يصل خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وهو ما يعني أنه سيصل إلى العميل في يوم الأحد عندما تبدأ العطلة. تشير شركة Huawei إلى أن أي طلبات تم تقديمها في اليوم 6 أغسطس سيتم شحنها في اليوم 14 أغسطس.

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يبلغ سعر الباقة كاملة 2599 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة أو 2599 ريال سعودي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يُترجم إلى حوالي 700 دولار أمريكي. ويمكن شراء الغطاء الواقي المرصع بزجاج Swarovski بشكل منفصل مقابل 499 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 135 دولار أمريكي.

تقدم شركة Huawei أيضًا عرض آخر على ألوانها الأخرى، فشراء أي لون آخر سيكلفك 2999 درهم إماراتي، ولكنك تحصل على 256GB من الذاكرة الداخلية بدلاً من 128GB، وسماعات Huawei FreeBuds Lite كهدية.