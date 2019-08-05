رصد الهاتف +Galaxy Note 10 في العلن قبل يومين من الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين فقط من الكشف الرسمي عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، شوهد أحد المواطنين في الصين مع ما يبدو بأنه نموذج أولي يعمل بكامل طاقته من الهاتف +Galaxy Note 10. يضم الهاتف ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة مع إطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة ولكن لا يبدو أن الشاشة منحنية. من المحتمل أن يكون ذلك بسبب الغطاء الواقي الذي يعمل على إخفاء تصميم الجهاز عن أعين المترصدين.

يعرض المقطع القصير المستخدم يتنقل عبر واجهة Samsung One UI ولكننا لا نرى الكثير. ووفقًا للإدعاءات السابقة، فسوف يضم الهاتف +Galaxy Note 10 شاشة بأكبر أبعاد على الإطلاق. وسوف يمتاز الإطار العلوي للشاشة بسمك 2 ملمتر فقط، في حين سيبلغ سمك الإطار السفلي للشاشة 3.7 ملمتر. وسيصل سمك الإطارين الجانبين إلى 1.5 ملمتر، بينما يبلغ قطر الكاميرا الأمامية 4 ملمتر.

وبالعودة إلى تقرير سابق، فقد ذكر أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأكد لنا أيضًا أن الهاتف سيضم المعالج Exynos 9825 أو +Snapdragon 855 وفقا للمنطقة التي تقيم فيها. وعلاوة على ذلك، فقد كنا نعلم أيضًا بأن النسخة الأرقى من هذا الهاتف ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB أو 512GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0.

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ومن ناحية أخرى، كشف لنا تقرير سابق كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي بأبعاد تبلغ 162.3 × 77.1 × 7.9 ملمتر، وبوزن يبلغ 198 جرام. وبالتأكيد، هذه الأرقام ليست سيئة بالنسبة لهاتف يضم شاشة بقطر 6.8 إنش.

الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي أيضًا وفقا للتقرير السابق مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تأتي أيضًا مع عدسة بفتحة متغيرة 1.5 و 1.8 و 2.4، وبدقة 12 ميغابكسل أيضا للكاميرا المقربة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن هذه الأخيرة ستضم عدسة بفتحة 2.2، في حين ستضم الكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.1. وبالنسبة للكاميرا الرابعة في الخلف، فهي ستكون من نوع Time Of Flight.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف +Galaxy Note 10 كذلك وفقا لهذا التقرير مع بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W والشحن اللاسلكي بقوة 20W. وفيما يخص الجانب المتعلق بالصوت، فمن المقرر أن يضم الهاتف +Galaxy Note 10 مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية AKG.

التقرير الجديد يؤكد أيضًا إفتقار الهاتف +Galaxy Note 10 لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنه يؤكد لنا قدومه مع منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.