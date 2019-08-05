الإعلان رسميًا عن Galaxy Watch Active 2 مع شاشة AMOLED بإطار حساس للمس

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأحدث Samsung Galaxy Watch Active 2 قبل يومين من الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة. وكما أوضحت لنا التسريبات السابقة بالفعل، فهذه الساعة الذكية الجديدة متوفرة بحجمين 40mm و 44mm مع العلم بأن النسخة الأولى تضم شاشة بقطر 1.2 إنش، في حين تضم النسخة الأخرى شاشة بقطر 1.4 إنش. وتأتي كلا النسختين مع شاشات Super AMOLED محمية بطبقة +Gorilla Glass DX الزجاجية، وتمتاز بدقة 360×360 بكسل.

وبالعودة إلى النسخة الأصغر حجمًا، فهي تزن 31 جرامًا، في حين تزن النسخة الأكبر حجمًا 36 جرامًا. وستكون كلا النسختين متوفرتين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم أو من الفولاذ المقاوم للصدأ. وعلاوة على ذلك، فقد تم تصميم هذه الساعة الذكية للإلتزام بمعايير المتانة العسكرية MIL-STD 810G، ومقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر بفضل شهادة IP68.

على الرغم من أن الساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch Active 2 لا تزال تفتقر إلى الإطار الدوار، إلا أن شركة سامسونج قامت بتزويد هذه الساعة الذكية بإطار حساس للمس بحيث يمكنك التمرير فوق هذا الإطار للتنقل في واجهة المستخدم في حالة إذا كنت لا ترغب في إستخدام الشاشة الحساسة للمس. وهذه فكرة رائعة للغاية، فشاشات الساعات الذكية تميل إلى أن تكون صغيرة بما يكفي لتغطية معظم محتوى الشاشة أثناء السحب.

يمكن للساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 تتبع 39 نوعًا مختلفًا من التمارين، بعضها يحتوي على فئات فرعية. على سبيل المثال، يشغل Running Coach المُحدث 7 أوضاع مختلفة مع القدرة على التتبع في الوقت الفعلي بفضل النظام العالمي لتحديد المواقع GPS ومستشعر الضغط ومستشعر التسارع. وبالإضافة إلى ذلك، فبإمكانك أيضًا مع نسخة LTE من الساعة الذكية الجديدة الإستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل بفضل شراكة سامسونج مع Spotify. تحتاج فقط إلى تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بك وبدء الإستماع. يمكنك أيضًا إستخدام الساعة كأداة للتحكم عن بعد في كاميرا هاتفك الرائد مثل Galaxy S9 و Galaxy Note 9 و Galaxy S10.

ستجد ميزات أخرى من منظومة سامسونج في هذه الساعة الذكية الجديدة، بما في ذلك Samsung Health و Samsung SmartThings و Samsung Pay و Bixby. وعلاوة على ذلك، يوفر تطبيق Calm برنامج موجه للتأمل وتتبع النوم باللغة الإنجليزية والإسبانية والألمانية. يمكن للساعة أيضًا تتبع مستويات التوتر لديك.

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تستخدم الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 نفس المعالج Exynos 9110 الذي رأيناه في Galaxy Watch Active الحالية، وتضم كذلك 768 ميغابايت من الذاكرة العشوائية على النسخة التي تدعم البلوتوث فقط و1.5GB على النسخة التي تدعم شبكات LTE. وحصلت كلا النسختين على 4GB من الذاكرة الداخلية، ومستشعر ضربات القلب.

قالت شركة سامسونج أن نسخة 40mm من Galaxy Watch Active 2 تضم بطارية بسعة 247mAh، في حين تم الإستفادة من المساحة الإضافية في نسخة 44mm لإستخدام بطارية أكبر بسعة 340mAh. وكما تردد في السابق، فهذه الساعة الذكية الجديدة حصلت على ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، فضلا عن ميزة إكتشاف السقوط، ولكن نحن لا نتوقع أن تكون الميزة الأولى متاحة لكافة المستخدمين في جميع أنحاء العالم منذ البداية.

تحتوي Galaxy Watch Active 2 كذلك على البلوتوث 5.0، وهو ما سيساعد على تحسين نطاق الإتصال، وهذا ما يعني بأن هذه الساعة الذكية لن تفقد الإتصال مع هاتفك الذكي بسهولة.

لسوء الحظ، سيتعين عليك الإنتظار حتى اليوم 27 سبتمبر للحصول على الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالنسخة المصنوعة من الألومنيوم من Galaxy Watch Active 2 ستكلفك 280 دولار أمريكي مقابل طراز 40mm ونحو 300 دولار أمريكي مقابل طراز 44mm. وبالنسبة لسعر النسخة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فهو لا يزال غير متوفر لدينا في الوقت الراهن. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الطلبات المسبقة على Galaxy Watch Active 2 ستأتي مع شاحن Wireless Charger Portable Battery مجاني.