شاومي قد تطور هاتفًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية

قدمت شركة شاومي الصينية في شهر يوليو 2018 طلبًا للحصول على براءات اختراع للمكتب العالمي للملكية الفكرية (WIPO) لهاتف ذكي مزود بوحدة خلايا شمسية على الجهة الخلفية.

وتصدر الشركة الصينية عددًا كبيرًا من أطرزة الهواتف الذكية كل عام، بدءًا من هواتف أندرويد ون (Android One) البسيطة وحتى الهواتف الذكية الراقية وهواتف الألعاب.

وأصبحت الشركة لاعبًا عالميًا مهمًا في وقت قصير نسبيًا، وتعرض شاومي بانتظام ابتكارات خاصة، على سبيل المثال ، أطلقت هاتف (Xiaomi Mi 9) الشفاف في وقت سابق من هذا العام.

وتعرض الرسومات المرفقة مع الطلب هاتفًا ذكيًا تتكون واجهته الأمامية بشكل كلي من الشاشة، ومن غير الواضح مكان وجود الكاميرا الأمامية، حيث لا يوجد نتوء أو فتحة مرئية في الشاشة، ولا تظهر الرسوم التوضيحية كاميرا منبثقة.

وقد تلجأ شاومي إلى استعمال الكاميرا المدمجة تحت الشاشة، وقد عُرضت هذه التقنية المطورة مؤخرًا بواسطة شاومي في مقعط فيديو قصير.

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ويُظهر الجزء الخلفي كاميرا مزدوجة متموضعة عموديًا، مع وجود فلاش LED بين العدستين، ويشبه تصميم الكاميرا هذه مع كاميرا هاتف (Xiaomi Mi 8) و (Redmi Note 6 Pro)، ولا تظهر الرسوم قارئ بصمات الأصابع في الجهة الخلفية، والذي قد يكون مدمجًا تحت الشاشة.

وبمجرد النظر إلى الرسومات، فإنك تلاحظ لوحة الطاقة الشمسية المدمجة، والتي تغطي جزءًا كبيرًا من الجزء الخلفي للهاتف، لكن من الواضح أنها لا تزيد من سماكة الهاتف المحمولة، حيث تبرز الكاميرا الخلفية أكثر من اللوحة الشمسية.

ويتيح دمج لوحة الطاقة الشمسية شحن هذا الهاتف الذكي من شاومي باستخدام الطاقة الشمسية.

ولا يعرف بعد ما إذا كانت شاومي ستطلق هذا الهاتف الذكي الصديق للبيئة فعليًا، وهناك عدد قليل من الشركات التي تعمل من أجل توفير حل أكثر صداقة للبيئة، حيث أصدرت الشركة الروسية Caviar جهاز (iPhone X Tesla) العام الماضي المزود ببطارية مدمجة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأطلقت شركة سامسونج في عام 2009 جهازين مزودين بلوحة شمسية مدمجة للبلدان النامية (Guru E1107) و (Blue Earth S7550)، كما أصدرت شركة إل جي في عام 2010 ملحقًا اختياريًا على شكل غلاف مزود ببطارية تشحن بواسطة الطاقة الشمسية لهاتف (LG Pop GD510).