هواوي تطلق خدمات Huawei Care في الإمارات

أطلقت شركة هواوي خدمات (Huawei Care) في الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها أول بلد خارج الصين تتلقى خدمات الهاتف الذكي المحدثة من هواوي، وذلك في إطار رؤية الشركة التي تهدف إلى توفير الخدمات عالية الجودة للعملاء في المنطقة.

وتهدف خدمات (Huawei Care) إلى توفير الحماية الإضافية والخدمات طويلة الأجل لمنتجاتها المتطورة. وستكون هذه المرة الأولى التي تطلق فيها هواوي الخدمات المدفوعة خارج الصين.

وتقدم (Huawei Care) خدمتين مدفوعتين في الإمارات العربية المتحدة، الأولى هي خدمة الضمان الممدد لتمديد ضمان المصنع الأصلي من سنة واحدة إلى سنتين، والثانية هي ضمان تلف الشاشة التي توفر هواوي عبرها خدمات إصلاح واستبدال الشاشة مجاناً خلال عام واحد من تاريخ شراء الجهاز، في حال تم كسر الشاشة بسبب السقوط العرضي أو الضغط أو التحطم.

وقال ديفيد وانع، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلك في الإمارات العربية المتحدة: عندما يشتري العملاء أحد منتجات هواوي فإنهم يكتسبون جهازاً غنياً بالتقنيات المبتكرة والذكية والتصميم المتميز، ومن الطبيعي أن يسعوا لحمايته من الحوادث غير المتوقعة.

وأضاف “يسعدنا أن نوفر خدمات (Huawei Care) في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون أول دولة خارج الصين تحوز على هذا النوع من الخدمات، مما يعكس التزام هواوي المستمر بخلق مستوى جديد من إمكانات خدمة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير خدمات ما بعد البيع لعملاء هواوي كجزء من تجربتهم لمنتجاتنا، كما تبين هذه الخطوة توافق أهدافنا مع أجندة حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بزيادة رضا العملاء عبر مختلف القطاعات بما فيها الهواتف الذكية”.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وسيتمكن المستهلكون من شراء خدمات (Huawei Care) حال شراء هواتف الشركة، وذلك عند طرح الخدمة في أغسطس الحالي في جميع متاجر تجربة هواوي ومراكز الخدمة ومواقع التجارة الإلكترونية.

وتتمتع (Huawei Care) بمزايا خاصة كونها خدمة ضمان مقدمة من البائع مباشرةً، وتضم المزايا: استخدام قطع الغيار الأصلية للإصلاحات، وجودة الخدمة القياسية والموثوقة المقدمة من المهندسين المحترفين المعتمدين.

ويمكن شراء هذه الخدمات في جميع مراكز خدمة هواوي في الإمارات العربية المتحدة، ولن يتأثر ضمان المصنع بالإصلاحات، كما يشمل ضمان (Huawei Care) خدمات التعقيم والنقش المخصص والاستلام والإعادة إلى المنزل.