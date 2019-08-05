تكنولوجيا: Realme تحقق مبيعات 10 مليون وحدة من هواتفها الذكية خلال عام تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme عدد 11 هاتف منذ إنطلاق العلامة التجارية، واليوم تعلن العلامة التجارية عن تحقيق مبيعات تصل إلى 10 مليون وحدة من هواتفها الذكية حتى الآن.

في مايو 2018 أطلق الإصدار الأول Realme 1 من شركة Oppo، ومن ثم أطلق 11 إصدار من الهواتف الذكية خلال 14 شهر من إنطلاق العلامة التجارية، واليوم إستطاعت الشركة أن تحقق شحنات من هواتفها الذكية تصل إلى 10 مليون وحدة، حيث جاء إعلان الشركة اليوم على Weibo.

ومن المتوقع وفقاً لهذا الرقم القياسي الجديد في مبيعات الشركة في الأسواق العالمية، أن Realme إستطاعت شحن 22000 وحدة من الهواتف الذكية يومياً.

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يذكر أن هاتف Realme 1 قد أطلق في البداية كأحد إصدارات شركة Oppo، ومن ثم أطلق كلاً من هاتفي Realme 2 وRealme 2 Pro تحت علامة Realme التجارية المستقلة، كما أطلق كلاً من هاتفي Realme 3 وRealme 3 Pro في الأسواق العالمية بمجموعة مميزة من المواصفات.

واليوم لدى الشركة إصدار مميز بمواصفات أفضل Realme X، الذي أطلق برقاقة معالج Snapdragon 710 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي جاء بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية ومن المتوقع أن تستمر الشركة في إطلاق إصدارات مميزة خلال السنوات المقبلة.

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