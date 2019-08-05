تكنولوجيا: Redmi تستعد لعرض كفاءة التصوير بكاميرة 64 ميجا بيكسل في 7 من اغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Redmi عن مؤتمرها القادم في 7 من أغسطس الذي تقدم من خلاله عرض حي لآداء الكاميرة المميزة بمستشعر ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل.

تستعد شركة Redmi لإستخدام مستشعر سامسونج ISOCELL Bright GW1 المميز بدقة 64 ميجا بيكسل في إصدار جديد من هواتفها الذكية، إلا أن Redmi قررت عقد مؤتمر قبل إطلاق هذا الإصدار لتقدم من خلاله عرض حي لكفاءة التصوير بمستشعر سامسونج، حيث تقدم هذا العرض في 7 من أغسطس.

ولقد حددت شركة شاومي موعد مؤتمر Redmi لعرض تقنية التصوير بالمستشعر الجديد قبل مؤتمر Realme الذي يأتي في 8 من أغسطس.

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ومن المقرر أن يأتي أحد إصدارات Redmi من الهواتف الذكية بمستشعر 64 ميجا بيكسل ليدعم إنتاج صور بدقة 20 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن تستعرض الشركة كفاءة وآداء المستشعر الجديد في معالجة الصور.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن Redmi قد تقدم هاتفها الأول المميز بمستشعر 64 ميجا بيكسل خلال فعاليات المؤتمر، لذا نترقب مؤتمر شاومي لنتعرف على تقنية التصوير القادمة في الجيل القادم من الهواتف الذكية.

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