تحديث OxygenOS 9.5.8 يصل للهاتف OnePlus 7 مع الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي فقط، تلقى الهاتف OnePlus 7 Pro تحديثًا يقوم بإصلاح مجموعة من الأخطاء وتحسين بعض الجوانب في الهاتف، فضلا عن تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس. حسنًا، لقد تلقى الهاتف OnePlus 7 اليوم نفس التحديث أيضًا.

هذا التحديث يشبه إلى حد بعيد التحديث الذي تم إصداره للهاتف OnePlus 7 Pro، على الرغم من أنه يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.8. ووفقا لسجل التغييرات، فيبدو أن هذا التحديث يعمل على تحسين السطوع المتكيف، وإزالة مشكلة اللمسات غير المقصودة أثناء المكالمات الهاتفية، فضلا عن إصلاح مجموعة من الأخطاء الطفيفة الأخرى.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.