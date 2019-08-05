صور ملونة لهاتف من شركة Oppo مع تصميم قابل للسحب تظهر في طلب لبراءة إختراع

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير من براءات الإختراع التي لا تتحول أبدًا إلى منتجات فعلية، ولكن في حالة هذه البراءة من Oppo، فقد تتحول إلى منتج فعلي. تم الآن تحديث طلب براءة الإختراع الذي تم تقديمه في أواخر شهر مارس ليشمل صور عالية الجودة تعرض لنا بشكل أفضل كيف سيبدو تصميم الهاتف.

يستعير هذا الهاتف القابل للسحب غير المعلن عنه معظم تصميمه من الهاتف Oppo Find X الحالي لأنه يقوم بإخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة عندما لا تكون قيد الإستخدام، ولكنه يختلف فقط مع الهاتف Oppo Find X الحالي في تصميم الواجهة الخلفية، فالكاميرات الخلفية تظل مكشوف طوال الوقت في هذه الحالة، وتتواجد في الزاوية العلوية اليسرى، على عكس الهاتف Oppo Find X الذي يقوم بإخفاء الكاميرات الخلفية عندما لا تكون قيد الإستخدام.

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لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة Oppo قد قررت تزويد الهاتف المجسد في براءة الإختراع هذه بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة أم لا مع العلم بأن شركة Oppo قررت عدم تضمين مستشعر بصمات الأصابع هذا الهاتف في الهاتف Oppo Find X بداعي أن هذه التكنولوجيا لم تكن جاهزة، ولكن ربما حان الوقت الآن. على أي حال، بناءً على التطورات الأخيرة، فقد نكتشف ذلك قريبًا.