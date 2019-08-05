آبل لن ترفع أسعار منتجاتها بسبب التعريفات الجمركية المرتفعة، وستقوم بتحسين سلسلة التوريد

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدر المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo أحدث مذكرة بحثية له للمستثمرين والتي تتحدث عن الأوضاع في سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل وعواقب أحدث التعريفات الجمركية المفروضة على الصين من قبل إدارة ترامب. ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يقول بأن شركة آبل على إستعداد لإستيعاب النفقات الإضافية ولن تؤدي التعريفات إلى زيادة أسعار منتجات آبل، على الأقل على المدى القصير والمتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستعمل على تعزيز عملية إنتاج منتجاتها خارج الصين حتى تتمكن من تلبية الطلب في السوق الأمريكي، وبالتالي تجنب الرسوم الجمركية الإضافية تمامًا.

ويأتي هذا التقرير الجديد بعد أيام قليلة من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10٪ على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة والتي تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار. ونتيجة لذلك، إنخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2٪ حيث ذكرت الشركة من قبل أن هذه الأنواع من الضرائب يمكن أن تؤثر على أسعار جميع المنتجات في المستقبل.

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ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فإن الأتمتة المتقدمة للإنتاج لشركة آبل بالإضافة إلى حصتها المهيمنة في السوق في الولايات المتحدة الأمريكية ستساعدها على البقاء واقفة على قدميها.

من خلال الإطلاع على المنتجات الأكثر ربحية في محفظة الشركة، يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo أن يتم تلبية الطلب على iPhone في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منشآت التصنيع في الهند وفيتنام في وقت مبكر من العام المقبل. سيتم تلبية الطلب بسهولة على iPad من خلال المنشآت غير الصينية بفضل الأتمتة العالية لعملية الإنتاج.

لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لتشكيلة Mac على الرغم من أن منشآت إنتاج آبل خارج الصين لن تتمكن من تلبية الطلب في السوق الأمريكي حتى العام 2021. سيتم تجميع AirPods و Apple Watch في المزيد من منشآت الإنتاج خارج الصين، وبالتالي سيكون بمقدور الشركة تلبية الطلب على هذه المنتجات.