الإعلان رسميًا عن الهاتف LG X2 2019 مع شاشة بدقة +HD والمعالج Snapdragon 425

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الإقتصادي الأحدث، ويتعلق الأمر هنا بـ LG X2 2019. هذا الهاتف يأتي مع معالج رباعي النوى، وشاشة بدقة +HD خالية من القطع أو الثقب، وكاميرا واحدة في الخلف. وسيكلف هذا الهاتف 198000 وون كوري في كوريا الجوبية، ولكننا نتوقع أن يكلف نحو 160 دولار أمريكي حول العالم.

كشفت لنا شركة LG كذلك أن هذا الهاتف سيحمل إسم مختلف في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وبولندا، وفي أمريكا الشمالية أيضًا، وهذا الإسم هو LG K30 2019. وبغض النظر عن الإسم، فقد كشفت لنا شركة LG كذلك أن هذا الهاتف سيضم معالج رباعي النوى من فئة Snapdragon 425، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة LG كذلك أن الهاتف LG X2 2019 سيضم بطارية بسعة 3000mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، كما أنه سيأتي مع خيارات مثل NFC و Bluetouth 5.0 و WiFi 802.11 a/b/g/n. عمومًا، الهاتف سيكون متوفرًا باللون الأسود، وهو سيكون مثاليًا للأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في عدم إنفاق قدر كبير من المال على هاتف ذكي.