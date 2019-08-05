Realme تمكنت من شحن 10 ملايين هاتف ذكي على الصعيد العالمي في 14 شهرًا فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما وصل الهاتف Realme 1 في شهر مايو من العام 2018، كان هذا الهاتف يمثل صفقة رائعة ويستحق التوصية به. وبعد 14 شهرًا وإطلاق 11 هاتفًا ذكيًا، تمكنت شركة Realme أخيرًا من الإنضمام إلى مصاف الكبار بعدما نجحت في شحن 10 ملايين هاتف ذكي.

كشف الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo عن هذا الإنجاز المذهل الذي تحقق في الفترة ما بين 16 مايو 2018 واليوم. وتخبرنا العمليات الرياضية البسيطة أن شركة Realme تمكنت من شحن 22 آلف هاتفًا ذكيًا في اليوم.

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إذا نظرنا إلى الوراء إلى مسار الشركة، فقد بدأت أولاً مع الهاتف Realme 1 تحت جناح Oppo، ولكنها بعد ذلك قررت أن تذهب بمفردها مع Realme 2 و Realme 2 Pro. ثم ظهرت الهواتف Realme 3 و Realme 3 Pro على الساحة العالمية بمواصفات مثيرة للإعجاب حتى اليوم. الآن، تمتلك الشركة جهازًا متوسطًا مناسبًا يدعى Realme X ويضم المعالج Snapdragon 710 وكاميرا أمامية منبثقة مميزة.

لا يمكننا إلا أن نهنئ Realme على النجاح ونأمل أن تستمر في إنتاج المزيد من الهواتف بمواصفات مثيرة للإعجاب وأسعار معقولة. بعد كل شيء، لا يمكن للمستخدمين الفوز سوى في مثل هذا السوق المتنوع والتنافسي.