Redmi ستستعرض كاميرا 64 ميغابكسل الخاصة بها يوم 7 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن المستشعر ISOCELL Bright GW1 64MP منذ فترة، والشركات المصنعة للهواتف الذكية تتسابق للإعلان عن هواتفها الذكية التي تستخدم هذا المستشعر. وستعرض العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo هذا المستشعر من خلال الكاميرا الرباعية التي ستعلن عنها في اليوم 8 أغسطس، ولكن العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تهدف إلى أن تكون الأولى حيث دعت ممثلي وسائل الإعلام إلى العرض التوضيحي في اليوم 7 أغسطس.

من المفترض أن يتم إستخدام هذا المستشعر في هاتف Redmi جديد وسيكون قادرًا على إستخراج الصور بحجم 20 ميجابايت. هذا يمثل قدرًا كبيرًا من المعلومات، وسوف تكشف شركة Xiaomi كيف يعمل في مختبر معالجة الصور الخاص بها حيث يعمل قسم الكاميرا.

هناك فرصة، وإن كانت صغيرة، أن تقدم لنا Redmi هاتفًا ذكيًا حقيقيًا يستخدم المستشعر ISOCELL Bright GW1 64MP الجديد. وكما تعلمون على الأرجح، فالهاتف Redmi K20 Pro الرائد الحالي يضم المستشعر ISOCELL Bright GM1 48MP مع تقنية Quad Bayer لإنتاج الصور بدقة 12 ميغابكسل في المستشعر الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل.

Advertisements

يستخدم المستشعر ISOCELL Bright GW1 64MP تقنية Tetracell المماثلة لتقنية Quad Bayer، لذا فمن المرجح أن نرى صورًا بدقة 16 ميغابكسل.