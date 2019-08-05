'واتس آب' يقرر إلغاء خاصية محببة للمستخدمين

وقد تمكن مستخدمو تطبيق "واتس آب" الشهير حتى الآن من تخزين الصور الشخصية للأصدقاء عن طريق الضغط على صورة المستخدم ثم تخزينها على الجهاز، وهو أمر سبق وأعلنت الشركة رغبتها في إيقافه قبل عدة أشهر.

وبحسب موقع "ميركور" فالمشكلة التي تواجهها الشركة، تكمن في أن بعض المستخدمين وجدوا طريقة للتحايل على هذا المنع، ما دفع الشركة للإعلان عن وقف هذه الخاصية تماما وبشكل دائم على كافة أنظمة التشغيل.



وكانت "واتس آب" حظرت هذه الخاصية قبل نحو شهرين وتحديدا لمستخدمي نظام تشغيل " IOS"، إلا أن أحد المستخدمين اكتشف طريقة للتحايل على الحظر، باستخدام خاصية 3D-Touchوشاركها على "تويتر".