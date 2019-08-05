واتساب يطرح تحديثًا جديدًا لـ الرسائل المحولة

مصراوي
طرح تطبيق "واتساب" تحديثًا جديدًا، يحذر فيه مستخدميه في حال تم إعادة توجيه إحدى الرسائل لعدة مرات.
وبدأ "واتساب" في طرح تسمية "رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، للسماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الرسالة التي...
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