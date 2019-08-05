الذكاء الإصطناعي DeepMind سيكون قادرًا على التنبؤ بالقصور الكلوي الحاد قبل 48 ساعة من حدوثه

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل قدرة الحواسيب على إجراء الآلاف من العمليات الحسابية والعمليات في فترة زمنية قصيرة، فقد ساهمت بشكل كبير في جعل حياتنا أكثر كفاءة. يتضح ذلك جليًا في القطاع الطبي، حيث رأينا أنه بفضل إستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن إنقاذ الأرواح لأنه يمكن إكتشاف الأمراض والتنبؤ بها قبل أن يتمكن الطبيب البشري من ذلك.
على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، طور الباحثون في شركة جوجل ذكاء إصطناعي يمكنه إكتشاف سرطان الرئة بكفاءة أكبر، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في التوقف عند هذا الحد. في الواقع، لقد قامت شركة DeepMind AI المملوكة من قبل شركة Alphabet بتطوير خوارزمية يمكنها إكتشاف ما يعرف بالقصور الكلوي الحاد قبل 48 ساعة من حدوثه، وهذا ما يعني بأن لدى هذا الذكاء الإصطناعي القدرة على إنقاذ الأرواح.
في حالة إذا لم تسمع عن القصور الكلوي الحاد، فهو يمثل حلقة مفاجئة من الفشل الكلوي، حيث يؤدي تراكم المخلفات في دمك إلى تعقيد المهمة على كليتيك للقيام بعملها، مما يؤثر في النهاية على أعضاء أخرى مثل الدماغ والقلب والرئتين. تم تطوير هذا الذكاء الإصطناعي بالشراكة مع وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية.
بناءً على إختياراتهم الأولية لهذا الذكاء الإصطناعي، فقد تمكن هذا الأخير من إكتشاف بشكل صحيح 9 من كل 10 مرضى ساءت حالتهم إلى النقطة التي كانوا فيها بحاجة إلى غسيل الكلي. هذا أمر مهم للغاية، فالتقارير تشير إلى أن القصور الكلوي الحاد يقتل حوالي 500 آلف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية و100 آلف شخصي في المملكة المتحدة سنويًا، عادة لأنه لا يتم إكتشافه مبكرًا.
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