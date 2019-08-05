تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط هواوي للكشف عن أول هاتف بنظام HongMeng هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر عبر Global Times في الصين كشف عن أحدث التفاصيل حول نظام تشغيل هواوي HongMeng، حيث تم تأكيد بدء الشركة في تجربة النظام على إصدار جديد من هواتف هواوي.

رغم تأكيد نائب رئيس هواوي Catherine Chen على أن نظام تشغيل HongMeng الذي يطور من هواوي حالياً لا يستهدف الهواتف الذكية، إلا أن تسريبات جديدة جاءت في تقرير عبر Global Times من الصين تؤكد اليوم على العكس، حيث أشير إلى بدء الشركة في تجربة النظام على هاتف جديد بالفعل.

كانت شركة هواوي قد بدأت في تطوير نظام تشغيل HongMeng منذ فترة إلا أن تداعيات الحظر الأمريكي دفعت العملاق الصيني للتركيز بشكل أكبر على الإنتهاء من تطوير نظام تشغيلها الجديد.

إلا أن الآراء والتسريبات بل أن تصريحات هواوي كانت متضاربة منذ الإعلان عن تطوير نظام HongMeng، حيث جاءت بعض التسريبات لتؤكد أنه بديل هواوي لمنصة الأندوريد وأنه يأتي لدعم الهواتف وأجهزة الحاسب وأيضاً الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالأنترنت والشاشات أيضاً، بينما عادت هواوي بتفاصيل جديدة بعد التصريحات التي أعطاها ترامب للشركة لتشير إلى أن نظام HongMeng لا يستهدف الهواتف الذكية.

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ومن جديد تأتي اليوم تفاصيل جديدة في تقرير Global Times من الصين لتؤكد بالفعل بدء إختبار نظام التشغيل على أحد هواتف هواوي، كما أشار التقرير إلى أن هواوي ستعلن عن نظام التشغيل في مؤتمر المطورين الذي يعقد في 9 من أغسطس في Dongguan.

ولقد جاء تقرير سابق ليؤكد إختبار هواوي نظام يعرف بAurora في روسيا، والذي يرتكز على المصدر المفتوح لبرمجيات منصة Sailfish OS.

أيضاً أشار التقرير الجديد إلى أن هواوي في طريقها لإطلاق هاتفها الأول بنظام تشغيل HongMeng في الربع الأخير من هذا العام، على أن يأتي بسعر 289 دولار تقريباً، أيضاً من المقرر أن يتم الكشف عن أول أجهزة التلفاز التي تعمل بنظام تشغيل HongMeng في 10 من أغسطس، حيث تقدم هواوي جهاز تلفاز Honor smart.

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