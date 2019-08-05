ستعقد جوجل مزادًا لمُوفري خدمات البحث البديلة في الإتحاد الأوروبي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن تم تفويض جوجل لتزويد مستخدمي الأندرويد في الإتحاد الأوروبي بالقدرة على اختيار تطبيقات البحث والمتصفحات البديلة، قررت الشركة إقامة مزاد لتحديد موفري البحث المؤهلين. سيظهر أعلى ثلاثة مزايدين إلى جانب Google أثناء عملية الإعداد لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام الأندرويد إبتداء من العام 2020.

بمجرد أن يختار المستخدم محرك بحث، سيصبح تلقائيًا هو محرك البحث الافتراضي في نظام التشغيل على الهاتف وحتى في المتصفح Google Chrome. سيظل المستخدمون قادرين على تغيير محرك البحث الافتراضي في أي وقت بعد عملية الإعداد الأولى.

هذه الخطوة تمثل ردًا مباشرًا على غرامة مكافحة الإحتكار التي بلغت 4.3 مليار يورو والتي تلقتها شركة جوجل من مفوضية الإتحاد الأوروبي قبل عام عندما تم اتهامها بفرض محرك البحث الخاص بها والمتصفح Google Chrome على المستخدمين من خلال جعلها كإعدادات افتراضية على جميع أجهزة الأندرويد. وفي شهر أبريل الماضي، خرجت شركة جوجل بحل لتذكير مستخدميها أنه يمكنهم تبديل محرك البحث والمتصفح الإفتراضي في Google Play.

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ووفقًا لشركة جوجل، فهي تقول أن إختيار عملية المُزايدة هي ” طريقة عادلة وموضوعية لتحديد موفري البحث الذين سيتم تضمينهم في شاشة الإختيار “. سيتم تفصيل عملية المزايدة في منشور على المدونة الرسمية للشركة لموفري خدمات البحث من جميع البلدان.

ستقوم محركات البحث المشاركة بتقديم حد أدنى للسعر الذي ترغب في دفعه في كل مرة يختار فيها المستخدم منتجها من شاشة الإختيار. سيتم إجراء المزاد على أساس كل دولة والموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 سبتمبر 2019.

الشرط الرئيسي لدخول المزاد هو أن يدعم مقدمي خدمات البحث اللغة المحلية من خلال قوائم واجهة المستخدم في البلد الذي يتقدمون بطلب من أجله. تضمن جوجل أن تظل جميع المعلومات المتعلقة بالمزاد بما في ذلك الشركات التي تقدم العروض ومقترحاتها سرية.