الشحنات العالمية للهواتف الذكية ستنخفض بنسبة 2.5% بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - مع دخولنا للنصف الثاني من هذا العام، قامت شركة Gartner Research المتخصصة في بحوث السوق بإصدار تقريرها الأحدث حول وضعية سوق الهواتف الذكية على الصعيد العالمي. وفقا للبيانات، فيبدو أن الشحنات الإجمالية ستنخفض بنسبة 2.5% من 1.55 مليار وحدة في العام 2018 إلى 1.52 مليار وحدة بحلول نهاية هذا العام.

بالنظر إلى التفاصيل حسب المنطقة، فنحن نرى بأن أكبر إنخفاض في الشحنات سيحدث في اليابان حيث ستنخفض بنسبة 6.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي، وتليها أوروبا الغربية بنسبة 5.3 في المئة، وأمريكا الشمالية بنسبة 4.4 في المئة. وعلى الجانب الآخر، ستنمو شحنات الهواتف الذكية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 1.5 في المئة، وفي المنطقة الأوروبية الآسيوية بنسبة 1.2 في المئة، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.9 في المئة.

” في الأسواق الناضجة، يتم ملء السوق بالهواتف الذكية المتقدمة بشكل مفرط، مع إرتفاع متوسط سعر البيع وعدم وجود فوائد أو تجارب جديدة مقنعة للمستخدمين للترقية إليها “. Advertisements

يتوقع المحللون إنخفاض الطلب على الهواتف الجديدة في النصف الثاني من العام 2019 بسبب تباطؤ معدلات الترقية في جميع الفئات السعرية. على الرغم من ظهور هواتف 5G، فإن إهتمام المستهلك بهذه الأجهزة سيظل ضئيلًا في معظم الأسواق خلال العام 2019.

إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك، سيكون العام 2020 هو العام الذي ستعود فيه شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى النمو حيث من المتوقع أن تشهد نموًا بنحو 2.83٪ مقارنة بالعام 2019. وسيُعزى هذا النمو إلى توفر شبكات 5G وهواتف 5G من جميع الشركات المصنعة المعروفة.