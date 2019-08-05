شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 نساء غيرن تفاعل العالم مع التكنولوجيا.. اعرف قصصهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الابتكار والسعى نحو استخدامات متنوعة للتكنولوجيا، من الركائز التى اعتمدت عليها كبرى الشركات التكنولوجية وأخذها المطورون من بعدهم، وحدد موقع "بيزنس انسايدر" مجموعة من النساء اللائى تمكن من إحداث الكثير من التغيرات فى عالم التكنولوجيا، ويمكن التعرف عليهن فيما يلى

كاتى ديل نائب رئيس قسم التصميم فى "ليفت"





لديها موهبة لفهم كيفية عمل الأشياء وتخيل كيف ينبغى أن تعمل فى الواقع، فهذه مهارة مهمة لشخص ما يصوغ التجربة التى يتمتع بها المستهلكون كل يوم مع الخدمات الحيوية.





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أرلان هاملتون مؤسس Backstage Capital

لاحظت "أرلان هاملتون" في وقت مبكر أن صناعة الشركات الناشئة كان تعانى من تفرقة عنصرية، وأن رجال الأعمال والمؤسسين رفضوا الكثير من الكوادر فى شركاتهم بناء على ذلك، لذا أسست شركة تعتمد على النساء والأشخاص المختلفين، وهدفها كان التخلص من الوضع الراهن الذى كان تسيطر عليه كبرى الشركات.



ليزا جاكسون، نائبة رئيس البيئة والسياسة والمبادرات الاجتماعية في شركة آبل ليزا جاكسون، نائبة رئيس البيئة والسياسة والمبادرات الاجتماعية في شركة آبل





انضمت ليزا إلى آبل كنائب رئيس البيئة والسياسة والمبادرات الاجتماعية في عام 2013، وجاء نجاحها فى مساعدة آبل في التغلب على تحدى التخلص من الحاجة إلى استخراج مواد جديدة من الأرض لإنشاء منتجات.

قد لا يبدو جهاز آيفون الجديد الأنيق الذى اشتريته أكثر من مجرد شريحة من الزجاج والمعادن، ولكن تصنيعه يتطلب تعدين الألومنيوم والحديد والكوبالت والذهب من بين مواد أخرى، وحققت آبل بالفعل تقدمًا على هذه الجبهة بفضل الجهود التى بذلتها جاكسون.









طوني ريد نائب رئيس أمازون أليكسا وأجهزة الصدى في أمازون

طوني ريد، واحدة من أوائل 600 موظف في الشركة، وشهدت التطور بشكل مباشر، واليوم تتولى منصب المسئول التنفيذي لإدارة جهود الشركة لتحويل الحوسبة إلى صوت.