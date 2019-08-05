شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خاصية "Tamper Protection" فى ويندوز 10؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة تحمل اسم "Tamper Protection" لبرنامج Windows Security والذى كان يعرف فى السابق باسم Windows Defender، والتى تعمل على حماية البرنامج من التغييرات غير المصرح بها من قبل البرامج الخبيثة والفيروسات تحسبًا لإكتشافها.

ميزة "Tamper Protection"

تساعد ميزة "Tamper Protection"فى منع محاولات التطبيقات الضارة والخبيثة تغيير الإعدادات الهامة فى برنامج Windows Security مثل تعطيل خاصية Real-Time Protection أو إيقاف ميزة Cloud-delivered protection، خاصة أن بعض الفيروسات تقوم بذلك منعًا لإكتشافها بعد التسلل الى جهاز الضحية.

تعمل Tamper Protection على جعل الأمر أكثر صعوبة على البرامج التى تحاول تعطيل أى ميزة فى برنامج الحماية الافتراضى لويندوز 10، فيما سيكون بمقدور المستخدمين تغيير الإعدادات بأنفسهم فى التطبيق.

لكن يجب ملاحظة أن ميزة "Tamper Protection" تنطبق فقط على إعدادات Windows Security، وهو ما يعنى أنها لا تعمل مع أى برنامج مكافحة فيروسات آخر، لذلك فلن تؤثر هذه الخاصية عليه أو تحمى إعداداته الخاصة، لكن فى نفس الوقت هناك بعض برامج الحماية القوية تحتوى بالفعل على خاصية مشابهة لـ Tamper Protection.