إطلاق مسابقة أفضل فيديو ترويجي للسياحة 2019

أعلنت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عن إطلاق النسخة الرابعة من مسابقة أفضل فيديو ترويجي للسياحة لهذا العام 2019، ودعت المنظمة جميع الدول الأعضاء للمشاركة في هذه المسابقة التي تنظمها بهدف الترويج للمواقع السياحية حول العالم.

وقالت منظمة السياحة العالمية في تغريدة على حسابها في تويتر: نرغب في التعرف على بلدكم ونستكشف سبل الاستدامة السياحية فيها، لذا يسرنا دعوتكم لتكونوا مرشدين عالميين من خلال الاشتراك في المسابقة، علما بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو 15 أغسطس.

وقد أطلقت النسخة الرابعة للمسابقة خلال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وتتفرع المسابقة للمرة الأولى إلى فئتين: فئة الفيديو الترويجي للبلد، وفئة التجارب الاستثنائية للاستدامة السياحية، وهي فئة جديدة تهدف إلى إلقاء الضوء على دور السياحة في التنمية المستدامة للبلد بما يتماشى مع التزام منظمة السياحة العالمية بجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وسيتم إعلان الفائزين بالمسابقة خلال الجلسة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة، علما بأن المنظمة خصصت حساب بريد إلكتروني للاطلاع على شروط المسابقة والتقدم لها.